Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жары

Как сделать дома прохладнее в жару, чтобы в комнате не было высокой температуры - в Сети активно делятся действенными методами, ведь из-за аномальной жары в Украине, каждый ищет оптимальный вариант.
Что делать, если нет кондиционера
Чтобы температура в доме или квартире была ниже, чем на улице, следует придерживаться определенных правил. Для начала необходимо закрыть все окна и двери, чтобы изолировать помещение. Лучше всего для проветривания дома подойдет время рано утром, поздно вечером или ночью.
- Также необходимо защитить окна от УФ-лучей. Для этого нужны плотные шторы. Известно, что лучи постепенно нагревают предметы в доме, а затем они передают свое "тепло" и повышают температуру. Чтобы избежать такой проблемы, стоит повесить плотные жалюзи или шторы-блэкаут. Они закроют окно, пока солнце будет светить прямо в окна.
- Также в Сети поделились интересным лайфхаком с ванной. Для этого нужно наполнить ванну холодной водой и откройте дверь из комнаты. Таким образом, холодная вода в ванной комнате поможет снизить температур в помещении на 2-3 градуса.
- Чтобы снизить температуру в доме, нужно заморозить бутылки с водой, а затем выставить их в комнате. Такой метод поможет снизить температуру в помещении тоже на 2-3 градуса. Однако важно, что холодильник при охлаждении воды потратит больше энергии, чем потом "заберет" бутылка.
- Действенный метод, как быстро охладить ванную комнату или кухню без кондиционера. Для этого нужно включить вытяжку, которая будет вытягивать горячий воздух и поможет немного снизить температуру.
Как сделать холодный воздух с помощью вентилятора
Если в вашей квартире отсутствует кондиционер, тогда стоит взять бутылку со льдом и вентилятор. Вода в бутылке должна хорошо заморозиться, ведь просто прохладная вода очень быстро нагреется до комнатной температуры, а лед будет таять около 2 часов даже при +35°C.
После того, как вода замерзла, стоит достать бутылку и аккуратно разрезать ее, это нужно, чтобы достать лед. Обязательно посыпать на глыбу льда поваренную соль и поставить ее в глубокую тарелку. Такой метод запустит реакцию "ускоренного" таяния. Если разместить эту тарелку перед включенным вентилятором, тогда это поможет освежить воздух и снизить температуру в комнате.
Смотрите видео о том, как спастись от жары:
Что такое солнечный удар?
Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающего в случае локального перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Развитию солнечного удара способствует общее перегревание организма во время жары в летнюю погоду. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегрева усиливаются при повышении влажности окружающей среды.
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