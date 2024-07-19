Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жары

Что делать, если нет кондиционера - Главред собрал полезные советы, как спастись от жары.

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Можно ли охладить комнату вентилятором / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Как сделать дома прохладнее в жару, чтобы в комнате не было высокой температуры - в Сети активно делятся действенными методами, ведь из-за аномальной жары в Украине, каждый ищет оптимальный вариант.

Что делать, если нет кондиционера

Чтобы температура в доме или квартире была ниже, чем на улице, следует придерживаться определенных правил. Для начала необходимо закрыть все окна и двери, чтобы изолировать помещение. Лучше всего для проветривания дома подойдет время рано утром, поздно вечером или ночью.

Также необходимо защитить окна от УФ-лучей. Для этого нужны плотные шторы. Известно, что лучи постепенно нагревают предметы в доме, а затем они передают свое "тепло" и повышают температуру. Чтобы избежать такой проблемы, стоит повесить плотные жалюзи или шторы-блэкаут. Они закроют окно, пока солнце будет светить прямо в окна.

Также в Сети поделились интересным лайфхаком с ванной. Для этого нужно наполнить ванну холодной водой и откройте дверь из комнаты. Таким образом, холодная вода в ванной комнате поможет снизить температур в помещении на 2-3 градуса.

Чтобы снизить температуру в доме, нужно заморозить бутылки с водой, а затем выставить их в комнате. Такой метод поможет снизить температуру в помещении тоже на 2-3 градуса. Однако важно, что холодильник при охлаждении воды потратит больше энергии, чем потом "заберет" бутылка.

Действенный метод, как быстро охладить ванную комнату или кухню без кондиционера. Для этого нужно включить вытяжку, которая будет вытягивать горячий воздух и поможет немного снизить температуру.

Как сэкономить электроэнергию / Инфографика: Главред

Как сделать холодный воздух с помощью вентилятора

Если в вашей квартире отсутствует кондиционер, тогда стоит взять бутылку со льдом и вентилятор. Вода в бутылке должна хорошо заморозиться, ведь просто прохладная вода очень быстро нагреется до комнатной температуры, а лед будет таять около 2 часов даже при +35°C.

После того, как вода замерзла, стоит достать бутылку и аккуратно разрезать ее, это нужно, чтобы достать лед. Обязательно посыпать на глыбу льда поваренную соль и поставить ее в глубокую тарелку. Такой метод запустит реакцию "ускоренного" таяния. Если разместить эту тарелку перед включенным вентилятором, тогда это поможет освежить воздух и снизить температуру в комнате.

Смотрите видео о том, как спастись от жары:

Что такое солнечный удар? Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающего в случае локального перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Развитию солнечного удара способствует общее перегревание организма во время жары в летнюю погоду. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегрева усиливаются при повышении влажности окружающей среды.

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