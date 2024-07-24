Почему в жару кондиционер не охлаждает: что нужно делать, чтобы его починить

Если вы не знаете, почему кондиционер дует, но не охлаждает, попробуйте разобраться, какие бывают проблемы, и вызвать специалиста для проведения диагностики.

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Почему кондиционер стал хуже охлаждать и как разобраться, в чем проблема / Скриншот YouTube

Когда на улице жара, очень хочется, чтобы в доме было прохладно. Многие ставят кондиционеры, но порой они дают сбой и не устанавливают оптимальную температуру воздуха. Тогда возникает вопрос, что делать, если кондиционер плохо охлаждает в жару. Ряд проблем можно решить самостоятельно, но в каких-то моментах следует обратиться к специалистам.

В Mix Servis рассказали, какие бывают проблемы с кондиционерами и назвали основные причины, почему возникают сбои в их работе.

Что делать, если кондиционер не дует холодным воздухом

Почистьте фильтры

Фильтры расположены во внутреннем блоке кондиционера. Чтобы проводить дезинфекцию, их следует регулярно чистить. С такой работой можно справиться самостоятельно, а можно и вызвать специалиста.

Проведите очистку теплообменника

Теплообменник может забиться грязью, пылью или даже тополиным пухом. И тогда оборудование кондиционера плохо охлаждает помещение. Поэтому нужно почистить кондиционер. Самостоятельно проблему лучше не устранять, следует вызвать профессионалов, которые почистят оборудование и проведут диагностику.

Почистьте вентилятор внутреннего блока

Когда вентилятор внутреннего блока забит, нет проходимости воздуха. Поэтому надо провести профилактику и его очистку.

Дозаправка фреона в кондиционер

Если в системе не хватает фреона, нужно его дозаправить. Здесь нужна помощь специалиста, который знает, какой марки должен быть фреон, владеет техникой безопасности и опытом соответствующих процедур.

Проблемы с внутренним или наружным блоком

Когда не запускается внутренний или наружный блок, причин может быть несколько: поломка модуля управления, электродвигателя или межблочного соединения. Нужно вызвать мастера, чтобы он провел диагностику и ремонт.

Поломка датчиков

Бывает, что датчики неправильно реагируют на температуру помещения, вследствие чего само помещение плохо охлаждается. Датчики нужно заменить или отремонтировать.

Проблемы с капиллярной трубкой

Капиллярная трубка может забиваться мусором, грязью или гарью. Такое бывает, когда кондиционер был установлен неправильно. Нужно сделать продув системы или заменить трубки.

Что такое кондиционер? Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия". В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

Смотрите видео, как провести первичную диагностику кондиционера:

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