Почему в жару кондиционер не охлаждает: что нужно делать, чтобы его починить

Когда на улице жара, очень хочется, чтобы в доме было прохладно. Многие ставят кондиционеры, но порой они дают сбой и не устанавливают оптимальную температуру воздуха. Тогда возникает вопрос, что делать, если кондиционер плохо охлаждает в жару. Ряд проблем можно решить самостоятельно, но в каких-то моментах следует обратиться к специалистам.
В Mix Servis рассказали, какие бывают проблемы с кондиционерами и назвали основные причины, почему возникают сбои в их работе.
Что делать, если кондиционер не дует холодным воздухом
Почистьте фильтры
Фильтры расположены во внутреннем блоке кондиционера. Чтобы проводить дезинфекцию, их следует регулярно чистить. С такой работой можно справиться самостоятельно, а можно и вызвать специалиста.
Проведите очистку теплообменника
Теплообменник может забиться грязью, пылью или даже тополиным пухом. И тогда оборудование кондиционера плохо охлаждает помещение. Поэтому нужно почистить кондиционер. Самостоятельно проблему лучше не устранять, следует вызвать профессионалов, которые почистят оборудование и проведут диагностику.
Почистьте вентилятор внутреннего блока
Когда вентилятор внутреннего блока забит, нет проходимости воздуха. Поэтому надо провести профилактику и его очистку.
Дозаправка фреона в кондиционер
Если в системе не хватает фреона, нужно его дозаправить. Здесь нужна помощь специалиста, который знает, какой марки должен быть фреон, владеет техникой безопасности и опытом соответствующих процедур.
Проблемы с внутренним или наружным блоком
Когда не запускается внутренний или наружный блок, причин может быть несколько: поломка модуля управления, электродвигателя или межблочного соединения. Нужно вызвать мастера, чтобы он провел диагностику и ремонт.
Поломка датчиков
Бывает, что датчики неправильно реагируют на температуру помещения, вследствие чего само помещение плохо охлаждается. Датчики нужно заменить или отремонтировать.
Проблемы с капиллярной трубкой
Капиллярная трубка может забиваться мусором, грязью или гарью. Такое бывает, когда кондиционер был установлен неправильно. Нужно сделать продув системы или заменить трубки.
Что такое кондиционер?
Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.
Смотрите видео, как провести первичную диагностику кондиционера:
Другие новости:
- Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить дом
- Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать
- Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективным
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред