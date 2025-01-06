Где лучше оставлять машину в гараже или на улице: неожиданный ответ специалистов

Где лучше ставить машину на зиму, когда на улице морозная погода - специалисты раскрыли действенные советы для водителей.

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Где лучше всего хранить машину зимой / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему вредно оставлять автомобиль на улице зимой

Автомобиль может ржаветь в гараже по одной причине

Куда поставить машину на зимовку, чтобы ее покрытие не испортилось, а технические свойства не изменились - Главред собрал интересные факты и советы.

Часто владельцы автомобилей колеблются, как правильно и где нужно хранить автомобиль, чтобы он не повредился. Опытные специалисты дали ответ на популярные вопросы и проблемы водителей зимой.

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Можно ли оставлять машину на зиму на улице

Большинство владельцев автомобилей в основном хранят свои машины на улице. Они считают, что на свежем воздухе автомобиль постоянно проветривается, а значит, на кузове не будет задерживаться влага.

Однако специалисты объяснили, что это мнение нельзя считать правильным. Всем известно, что утром на кузове авто всегда присутствует конденсат, а это означает, что машина все же полностью не высыхает. Поэтому металлические элементы автомобиля, которые постоянно взаимодействуют с водой, могут быстро покрываться рыжиками. Также, если в вашем автомобиле отсутствует антикоррозийная обработки кузова, тогда он может сгнить за несколько месяцев.

Почему машина ржавеет в гараже

Что касается хранения автомобилей в гараже, то существует два варианта: обычный гараж, или использование подземного гаража. Специалисты заявили, что в обоих случаях автомобиль будет отлично защищен от плохих погодных условий. Однако не стоит забывать о ряде проблем, которые могут возникнуть. Водители считают, что гараж считается очень безопасным местом для хранения автомобиля, однако большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой коррозии.

Высокая влажность: гаражи часто не имеют хорошей вентиляции, что может привести к накоплению влаги. Высокая влажность способствует образованию конденсата на металлических поверхностях автомобиля, что вызывает коррозию.

Неправильное хранение: оставление автомобиля грязным или с остатками соли и химикатов на кузове после зимы может ускорить процессы коррозии. Эти вещества, оставаясь на поверхности, взаимодействуют с металлом.

Температурные колебания: резкие изменения температуры внутри гаража могут способствовать образованию конденсата. Например, при нагревании воздух может насытиться влагой, которая затем оседает на холодных металлических частях автомобиля.

Где лучше всего хранить машину зимой

Одним из лучших мест для хранения авто зимой считается навес на улице. Благодаря ему авто будет защищенным от снега и меньше всего будет подвергаться коррозии. Однако в городе найти подобный вариант очень сложно, поэтому он лучше всего подходит только для частных построек. Однако даже там размер навеса должен быть больше автомобиля, чтобы адекватно защищать его от всех капризов погоды. Даже если вам повезет найти подобное паркоместо в городе, нужно позаботиться чтобы территория, на которой оно находится, хорошо охранялась.

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