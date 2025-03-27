Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюанс

Бои в акватории Днепро-Бугского лимана продолжаются, Россия применяет флот для поддержки сухопутных войск в приморье, отметил Лакийчук.

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Почему перемирие в Черном море может стать неэффективным / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео УНИАН

О чем сказал Лакийчук:

Сейчас продолжаются бои в устье Днепра, что ставит под угрозу эффективность прекращения огня

Украина имеет собственные рычаги влияния

Несмотря на обсуждение морского перемирия, бои в акватории Днепро-Бугского лимана продолжаются, а Россия продолжает использовать свой флот для поддержки сухопутных войск, что ставит под сомнение эффективность любых ограничений. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По его словам, пока продолжаются дискуссии о безопасности на море, бои продолжаются в районе Кинбурнской косы и устья Днепра. В то же время Черноморский флот России выполняет стандартные задачи по обеспечению поддержки наземных войск на приморском направлении.

"Остановит ли это перемирие деятельность российских военных? Нет. Вопрос в том, что украинцы не смогут этому эффективно противодействовать", - сказал он.

Лакийчук также отметил, что президент Владимир Зеленский заявлял о намерении передать американской делегации список объектов, которые должны быть исключены из целей для ударов, в частности морские порты.

"Мы согласны не наносить удары по российским портам. Украина имеет такую способность, но фактически не нанося удары по Новороссийску и другим портам РФ, неформально давала "фору" противнику, не нанося удары по гражданским объектам", - сообщил эксперт.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

В то же время в предложенных договоренностях должен быть сигнал, что если Россия примет такие условия, Украина также имеет собственные рычаги влияния.

"Как любит говорить Трамп, "у нас тоже есть карты". Это важный аспект, но насколько его реально воплотить - другой вопрос. Также очень важно было бы, чтобы за таким морским перемирием осуществлялся сторонний контроль. Причем действенный контроль, предусматривающий конкретные действия в ответ на нарушения. Например, это могли бы обеспечить Турция или европейские военно-морские силы. Сил для этого хватает. Другой вопрос - кто хочет?", - резюмировал Лакийчук.

Прекращение огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США согласовали перечень энергетических объектов, которые Россия не имеет права атаковать в рамках частичного перемирия. Как сообщили в Минэнерго в ответ на запрос Европейской правды, США осведомлены с требованиями Киева относительно энергетического перемирия. В то же время согласованный со Штатами список отличается от того, который согласовала Россия.

Во время встречи в Эр-Рияде украинские и американские представители продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93-й бригады Холодный Яр Павел Палиса, переговоры базировались на договоренностях, достигнутых ранее в Джидде.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ официально опроверг заявления минобороны РФ о якобы нарушении Украиной условий перемирия по энергетическим объектам.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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