Отощала и ссохлась: в сети появилось шокирующе фото ведущей "Аншлага" Дубовицкой

Вы узнаете:
- Как выглядит Регина Дубовицкая
- Что она делает сейчас
Ведущая популярного когда-то юмористического шоу в террористической России "Аншлаг" Регина Дубовицкая перестала быть похожей на саму себя, а медленно превращается в мумию.
Свежие фотографии ведущей опубликованные в Сети, не оставили равнодушными её поклонников. Многие пользователи отметили, что она сильно похудела и выглядит осунувшейся, пишут пропагандисты.
Кадр был сделан во время встречи ведущих передачи - рядом с ней стоят такие престарелые звезды-юмористы.
Известно, что ведущая долгое время не появляется на публике, не ведет социальные сети и ведет закрытый образ жизни. Свежий снимок вновь возобновил волну слухов о том, что ведущая тяжело больная.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.
А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.
Вас также может заинтересовать:
- Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео
- Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного
- "Не могу сказать, что хорошо": ведущая 1+1 назвала диагноз годовалой дочери
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред