Отощала и ссохлась: в сети появилось шокирующе фото ведущей "Аншлага" Дубовицкой

Ведущая редко появляется на публике и выглядит больной.

https://glavred.info/starnews/otoshchala-i-ssohlas-v-seti-poyavilos-shokiruyushche-foto-vedushchey-anshlaga-10657436.html Ссылка скопирована

Регина Дубовицкая сильно постарела / Коллаж Главред, фото 7Дней

Вы узнаете:

Как выглядит Регина Дубовицкая

Что она делает сейчас

Ведущая популярного когда-то юмористического шоу в террористической России "Аншлаг" Регина Дубовицкая перестала быть похожей на саму себя, а медленно превращается в мумию.

Свежие фотографии ведущей опубликованные в Сети, не оставили равнодушными её поклонников. Многие пользователи отметили, что она сильно похудела и выглядит осунувшейся, пишут пропагандисты.

видео дня

Кадр был сделан во время встречи ведущих передачи - рядом с ней стоят такие престарелые звезды-юмористы.

Регина Дубовицкая изменилась до неузнаваемости / Фото 7 Дней

Известно, что ведущая долгое время не появляется на публике, не ведет социальные сети и ведет закрытый образ жизни. Свежий снимок вновь возобновил волну слухов о том, что ведущая тяжело больная.

Регина Дубовицкая сильно постарела / Фото 7Дней

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред