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Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

Анна Косик
25 ноября 2024, 19:44обновлено 25 ноября, 20:31
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Атаки Киева не прекратятся до конца войны, или до уничтожения ВСУ всех заводов по производству беспилотников в РФ.
Шаахед, мобильная группа
Новая тактика РФ частично делает невозможной работу мобильных групп Украины по вражеским целям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, МВД Украины

Что сказал Свитан:

  • Враг использует новую тактику для ударов по столице
  • РФ пытается "засушить" ПВО Украины
  • Оккупанты не прекратят обстреливать Киев "Шахедами"

В течение последних нескольких недель страна-агрессор Россия едва ли не ежедневно запускает десятки беспилотников типа "Шахед" по Киеву и Киевской области, но по другой тактике. Такие атаки враг будет продолжать и в дальнейшем.

Как пояснил в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан, оккупанты обстреливают столицу дронами потому, что сейчас достаточно облачная погода и мобильные группы не могут перехватывать вражеские цели в таких условиях.

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"Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет обледенения аппарата. Точнее, обледенение меньше. Поэтому это вымученное изменение тактики россиянами", - сказал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

А вот увеличение количества атак "Шахедов" именно на центральный регион Украины Свитан объясняет тем, что Россия пытается "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны.

Враг хочет, чтобы Украина использовала больше ракет и противоракет и для этого направляет дроны туда, где более мощная ПВО. Также с "Шахедами" РФ часто использует ложные цели.

"Ситуация с "Шахедами" для Киева будет продолжаться. Этими дронами они будут "кошмарить", потому что уровень производства достаточно серьезный - более сотни в сутки. Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны", - пояснил эксперт.

Атаки российских "Шахедов" на Киев и область

Напомним, Главред писал, что враг регулярно атакует столицу и Киевскую область. Только за предыдущую неделю, 20 ноября, в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ.

Впоследствии, 22 ноября, в Киевской области местные жители слышали взрывы - там работали силы ПВО. Как выяснилось позже, над областью зафиксировали движение вражеских дронов.

В воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия также атаковала Киев и Киевскую область. В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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