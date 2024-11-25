Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

Что сказал Свитан:
- Враг использует новую тактику для ударов по столице
- РФ пытается "засушить" ПВО Украины
- Оккупанты не прекратят обстреливать Киев "Шахедами"
В течение последних нескольких недель страна-агрессор Россия едва ли не ежедневно запускает десятки беспилотников типа "Шахед" по Киеву и Киевской области, но по другой тактике. Такие атаки враг будет продолжать и в дальнейшем.
Как пояснил в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан, оккупанты обстреливают столицу дронами потому, что сейчас достаточно облачная погода и мобильные группы не могут перехватывать вражеские цели в таких условиях.
"Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет обледенения аппарата. Точнее, обледенение меньше. Поэтому это вымученное изменение тактики россиянами", - сказал он.
А вот увеличение количества атак "Шахедов" именно на центральный регион Украины Свитан объясняет тем, что Россия пытается "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны.
Враг хочет, чтобы Украина использовала больше ракет и противоракет и для этого направляет дроны туда, где более мощная ПВО. Также с "Шахедами" РФ часто использует ложные цели.
"Ситуация с "Шахедами" для Киева будет продолжаться. Этими дронами они будут "кошмарить", потому что уровень производства достаточно серьезный - более сотни в сутки. Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны", - пояснил эксперт.
Атаки российских "Шахедов" на Киев и область
Напомним, Главред писал, что враг регулярно атакует столицу и Киевскую область. Только за предыдущую неделю, 20 ноября, в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ.
Впоследствии, 22 ноября, в Киевской области местные жители слышали взрывы - там работали силы ПВО. Как выяснилось позже, над областью зафиксировали движение вражеских дронов.
В воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия также атаковала Киев и Киевскую область. В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов.
Читайте также об обстрелах РФ Украины:
- Угроза отключений из-за обстрела подстанций АЭС: эксперт о худшем сценарии
- Горят машины и дома: кадры со страшными последствиями ракетного обстрела
- РФ накапливает ракеты для массированного обстрела Украины: эксперт дал прогноз
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред