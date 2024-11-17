Горят машины и дома: кадры со страшными последствиями ракетного обстрела

Российские оккупанты атаковали ракетами Украину. Из-за вражеского массированного обстрела повреждены жилые дома во многих областях Украины, есть раненые и погибшие. Об этом сообщает МВД Украины.
В результате ракетной атаки в Киевской области поврежден 21 частный жилой дом, 5 хозяйственных построек, магазин, два гаража, админздание и 5 автомобилей. Пострадала одна женщина, ей на месте оказали необходимую помощь.
В Одесской области в результате обстрела разрушены четыре частных дома, еще в трех был пожар. Из-за ракетного удара ранен подросток.
"Психолог ГСЧС оказывала помощь местным жителям. Спасатели также нашли потерянную собаку и передали ее владельцам", - говорится в сообщении.
Во Львовской области погиб один человек, еще 2 - травмированы. Зафиксировано разрушение и возгорание гаражей.
В Полтавской области пострадал один человек, его госпитализировали. В Кременчугском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Также сгорели 5 легковых автомобилей.
Обстрел Украины 17 ноября - что известно
Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.
Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.
Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.
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