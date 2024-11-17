РФ может нанести повторные удары: враг копит ракеты для новых атак – ЦПД

Украина знает о стратегии врага и готова к вероятному развитию событий, пишет Андрей Коваленко.

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РФ может нанести повторный удар по Украине / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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РФ накопила ракеты для повторных ударов

Украина готова к новым атакам врага

Массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ по Украине прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как написал он в Telegram, у агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.

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"Враг сделал запасы ракет на несколько массированных обстрелов и продолжает их накапливать", — написал глава ЦПД.

По его словам, Украина знает о стратегии врага и готова к вероятному развитию событий.

"Сейчас враг информационно масштабирует результаты атаки. Благодаря ПВО, оценки военкоров врага не соответствуют действительности", — добавил Коваленко.

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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