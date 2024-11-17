РФ накапливает ракеты для массированного обстрела Украины: эксперт дал прогноз

Между последовательными ударами российских войск существует оперативный перерыв, поэтому необходим для подготовки к новым атакам России.

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Россия может готовить новую массированную атаку / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Основные тезисы Долинце:

Когда РФ может устроить новую массированную атаку

Сколько ракет производит Россия за сутки

Эксперт в области авиации Богдан Долинце сообщил, что российской стороне понадобятся минимум двое суток для подготовки к очередной атаке по Украине. Последний обстрел был одним из самых массированных за последние месяцы.

По оценкам аналитиков, страна-агрессор Россия способна производить значительное количество ракет, в частности до 50 баллистических и более 100 крылатых ракет ежемесячно.

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"Учитывая, что в течение последних месяцев таких массированных атак в принципе не было, это означает, что враг продолжал накапливать соответствующие виды вооружений. И, с высокой вероятностью, сегодняшняя атака - это только начало", - рассказал Долинце в эфире телемарафона "Єдині новини".

Богдан Долинце отметил, что между последовательными ударами российских войск существует оперативный перерыв, необходимый для подготовки к новым атакам. Он пояснил, что вражеские силы не могут вести боевые действия непрерывно и требуют определенного времени на восстановление и перезарядку перед следующим наступлением.

Что известно о ракете "Кинжал" / Инфографика: Главред

"Врагу нужно, в среднем, где-то от шести часов до 24-48 - в зависимости от типа вооружений и точек пуска. То есть речь идет о как минимум двух сутках, необходимых врагу, для того, чтобы, в принципе, даже имея запас ракет и соответствующих видов вооружения, ударных беспилотников, снова подготовиться к следующей атаке", - рассказал эксперт.

Богдан Долинце также отметил, что российской стороне нужно провести анализ уже осуществленных пусков и обновить перечень целей перед следующими атаками.

Относительно восстановления украинской системы противовоздушной обороны, эксперт пояснил, что после атаки на системы необходимо от нескольких часов до шести или более для полного восстановления их функциональности.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские оккупанты 17 ноября запустили более 200 ракет и дронов для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 210 воздушных целей. Россияне запустили 90 беспилотников и 120 ракет. Для запуска враг применил 7 стратегических бомбардировщиков.

РФ ударила по Киеву ракетами и дронами, известно о прилетах по жилым домам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за атаки РФ в Печерском районе пылает крыша жилого дома. Пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из дома, куда попал обломок БПЛА.

Также 17 ноября РФ запустила Кинжалы по Украине. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. В ночь на 17 ноября зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Владимир Зеленский раскрыл детали отражения массированных атак. Он сообщил, что пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. После массированной атаки продолжалась ликвидация последствий в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

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