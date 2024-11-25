РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

Кратко:
- РФ атаковала Украину ударными дронами
- Силы ПВО работали в нескольких областях Украины
- Воздушным силам ВСУ удалось сбить 71 дрон
В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и БпЛА неустановленного типа. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.
Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Крыма.
Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.
"К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
Также в течение дня 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.
В воскресенье, 24 ноября, взрывы прогремели в Чернигове во время воздушной тревоги, разрушений в городе нет, сообщил и. о. городского головы Александр Ломако. В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине.
Президент Украины Владимир Зеленский информировал, что в понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове. По словам Зеленского, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти украинских областей.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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