РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

Оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами, управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами Х-59/69.

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Украина под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Украину ударными дронами

Силы ПВО работали в нескольких областях Украины

Воздушным силам ВСУ удалось сбить 71 дрон

В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и БпЛА неустановленного типа. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.

Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Крыма.

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Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

"К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.", - говорится в сообщении.

Сколько целей удалось сбить / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Также в течение дня 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Ударный БпЛА "Shahed" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

В воскресенье, 24 ноября, взрывы прогремели в Чернигове во время воздушной тревоги, разрушений в городе нет, сообщил и. о. городского головы Александр Ломако. В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине.

Президент Украины Владимир Зеленский информировал, что в понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове. По словам Зеленского, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти украинских областей.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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