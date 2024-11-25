'США давят и на РФ, и на Украину': Снегирев сказал, как может завершиться война

Кратко:
- Может произойти замораживание войны в Украине
- США давят по этому вопросу и на Россию, и на Украину
Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны в Украине. Происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны - и на страну-агрессора Россию, и на Украину.
По большому счету можно сказать, что все движется к замораживанию войны. Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.
"Ближайшие два месяца будут характеризоваться высокой интенсивностью боевых действий на линии боевого соприкосновения, то есть попытками Российской Федерации решить для себя стратегические задачи: выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также вытеснение подразделений ВСУ из Курской области. Также может увеличиться количество ракетных атак и атак с использованием БПЛА по украинской энергетической инфраструктуре", - отметил он.
По словам аналитика, Украина на все это будет отвечать зеркально - наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и военным объектам, которые являются законными целями для ВСУ.
"То есть украинская сторона наконец получила возможности давать адекватный ответ Российской Федерации, а это уменьшает возможные негативные сценарии. Условно говоря, если будет нанесен удар по Кременчугской ГЭС, под украинским ударом на территории РФ окажутся такие же гидротехнические сооружения", - сказал Снегирев.
В ответ на вопрос, указывает ли это все на то, что ситуация движется к замораживанию войны, аналитик ответил: "По большому счету - да".
Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:
Война в Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине. Президент обсудил с главкомом действия ВСУ и противника на всех направлениях.
Ранее Главред сообщал, что были раскрыты новые детали ударов ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ. В результате удара ракетами ATACMS по Курской области под удар попал военный аэродром ВКС России, информации о пораженных самолетах пока нет.
Также ранее в Le Monde сообщили, что страны Европы возобновили секретные дискуссии о введении войск в Украину. Обсуждения активизировались на фоне возможного снижения поддержки США в случае возвращения Дональда Трампа к власти.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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