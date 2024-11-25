'США давят и на РФ, и на Украину': Снегирев сказал, как может завершиться война

Все движется к реализации американского сценария окончания войны, считает аналитик.

https://glavred.info/ukraine/ssha-davyat-i-na-rf-i-na-ukrainu-snegirev-skazal-kak-mozhet-zavershitsya-voyna-10617257.html Ссылка скопирована

Снегирев сказал, как может завершиться война/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред

Кратко:

Может произойти замораживание войны в Украине

США давят по этому вопросу и на Россию, и на Украину

Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны в Украине. Происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны - и на страну-агрессора Россию, и на Украину.

По большому счету можно сказать, что все движется к замораживанию войны. Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

"Ближайшие два месяца будут характеризоваться высокой интенсивностью боевых действий на линии боевого соприкосновения, то есть попытками Российской Федерации решить для себя стратегические задачи: выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также вытеснение подразделений ВСУ из Курской области. Также может увеличиться количество ракетных атак и атак с использованием БПЛА по украинской энергетической инфраструктуре", - отметил он.

По словам аналитика, Украина на все это будет отвечать зеркально - наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и военным объектам, которые являются законными целями для ВСУ.

"То есть украинская сторона наконец получила возможности давать адекватный ответ Российской Федерации, а это уменьшает возможные негативные сценарии. Условно говоря, если будет нанесен удар по Кременчугской ГЭС, под украинским ударом на территории РФ окажутся такие же гидротехнические сооружения", - сказал Снегирев.

В ответ на вопрос, указывает ли это все на то, что ситуация движется к замораживанию войны, аналитик ответил: "По большому счету - да".

Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине. Президент обсудил с главкомом действия ВСУ и противника на всех направлениях.

Ранее Главред сообщал, что были раскрыты новые детали ударов ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ. В результате удара ракетами ATACMS по Курской области под удар попал военный аэродром ВКС России, информации о пораженных самолетах пока нет.

Также ранее в Le Monde сообщили, что страны Европы возобновили секретные дискуссии о введении войск в Украину. Обсуждения активизировались на фоне возможного снижения поддержки США в случае возвращения Дональда Трампа к власти.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред