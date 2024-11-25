"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войну

Для генералов РФ война - это игра на крови, которая приносит им бонусы и доступ к путинской "кормушке".

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Эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войну/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, минобороны России

Кратко:

Российским генералам выгодна война против Украины

Генералы в РФ являются наиболее жестокой частью российского общества

Они будут выполнять приказы любой ценой, независимо от потерь с обеих сторон

Российские генералы вряд ли будут противодействовать российскому диктатору Владимиру Путину, ведь они убеждены, что ситуация с эскалацией войны не зайдет слишком далеко.

Для них это игра на крови, которая приносит им бонусы и доступ к путинской "кормушке", они фактически являются псевдоэлитой российского общества. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.

"С одной стороны - ФСБшники и ГРУшники, а с другой стороны - армейские. Первые сейчас давят, но ситуация может измениться. У них своя "паучья банка", и их это больше волнует. Они убеждены, что не получат наказания за свои военные преступления, потому что верят в защиту Путина или в то, что сработает система. Поэтому здесь ожидать ослабления не стоит", - отметил Лакийчук.

Он отметил, что в целом, российские генералы являются наиболее жестокой частью российского общества.

"Их учили по жуковским учебникам выполнению приказов любой ценой, несмотря на материальные, человеческие потери как со своей стороны, так и со стороны противника. Главное для них - "орден Победы", а лучше три и желательно с бриллиантами", - сказал Лакийчук.

Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Удары по территории РФ - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября в российской Калуге была "взрывная" ночь - БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун". Дроны атаковали в Калуге завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Также в ночь на 20 ноября ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В стране-агрессоре России был поражен командный пункт. В городе Губкин Белгородской области были слышны взрывы и виден густой туман.

После этого появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Стало известно, что украинские военные могли ударить ракетами по усадьбе с северокорейскими военными.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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