Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

Что сообщил Зеленский:
- Одним из самых сложных направлений остается Кураховское
- На Запорожье ВСУ отслеживают угрозы со стороны РФ
- ВСУ уничтожают потенциал врага на Курщине
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор о ситуации на ключевых направлениях фронта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Как сообщил президент в Telegram, в Донецкой области, а именно Кураховском направлении военное командование проводит работу над укреплением украинских позиций.
"Запорожское направление - видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", - добавил он.
Зеленский также рассказал о задачах Украины в Курской области. Там сейчас украинские воины продолжают защищать занятые позиции и наносят армии страны-агрессора России очень ощутимые потери.
"Наша задача - максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, по данным аналитиков DeepState, армия РФ оккупировала Катериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов. Также у оккупантов есть продвижение возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.
Накануне также стало известно, что на Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", имеющую бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря.
Ранее Главред писал, что в ночь с 24 на 25 ноября российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей.
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Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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