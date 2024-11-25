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"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план Кремля

Алёна Воронина
25 ноября 2024, 11:43
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Путин использует ядерный шантаж, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе и США, а также посеять смятение среди украинцев.
Удар РФ по Днепру 21 ноября, межконтинентальная баллистическая ракета РФ
Эксперт описал коварный план Кремля/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области, росСМИ

Кратко:

  • Основной месседж запуска МБР по Украине направлен не на украинцев, а на Запад
  • Кремль хочет дестабилизировать обстановку в Европе и США
  • Однако ядерный шантаж - это последняя карта в кармане Путина

Украина стала первым в мире государством, по которому был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Но основной месседж этого удара направлен не на украинцев, а на Запад.

Запуск по Украине такой ракеты - это очередная попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Запад ядерным оружием и показать, что он может применить ядерное оружие по кому угодно. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.

"Баллистические ракеты этого класса обычно предназначены для нанесения ядерного удара с одного континента на другой. Учитывая, что мы с россиянами только ментально на разных континентах, действия Путина объяснить сложно. С военной точки зрения, использование МБР против Украины, которая находится в зоне досягаемости тактических ракет, может свидетельствовать либо о дефиците тактических ракет у России, либо об их неэффективности в выполнении задач. Однако главное здесь не военный аспект, а политический", - сказал Лакийчук.

Он отметил, что основной месседж этого удара вероятно направлен не на украинцев, а на Запад.

"Это очередная попытка напомнить ядерные страшилки Путина, о "Кузькиной матери", и то, что он может применить ядерное оружие по кому угодно", - сказал он.

В то же время, по его словам, "ядерная карта" - последняя из оставшихся в кармане Путина. Причем не само применение, а даже шантаж ядерным оружием - это то, что он еще может. Если он хотя бы один раз его применит, все закончится, карта будет бита. Но пока он держит эту карту в руках, он может этим козырем махать, потому что его боятся.

Лакийчук отметил, что достаточно сложно заставить мир не бояться российского ядерного шантажа. Он добавил, что вряд ли это возможно, но доносить это до наших партнеров нужно.

Он добавил, что удар по Украине этой ракетой мог быть информационно-психологической операцией. Этот ядерный шантаж был направлен на то, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе и США. Также это могло иметь целью и дестабилизацию обстановки в Украине.

"К слову, если внимательно посмотреть на нашу реакцию, на сообщения российских пропагандистов, затем на всплеск, до которого довело сообщение посольства Соединенных Штатов, которое было раскручено целым рядом фейков неизвестного происхождения о возможном ударе, то это, скорее всего, имело за цель и дестабилизацию обстановки в Украине. Я к психологии никакого отношения не имею, но мои хорошие друзья, которые этим занимаются, обменивались позавчера, буквально наблюдениями, и одна из них говорит: "Во Львове серьезный ажиотаж по объектам первой необходимости". Во Львове! То есть там на уровень выше были панические предчувствия, чем в Киеве, который, очевидно, должен был бы стать главной целью врага. Итак, это означает, что Россия своей цели достигает", - добавил Лакийчук.

Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Что известно о ракетном комплексе с баллистической ракетой "Кедр"/ Инфографика: Главред

Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой - последние новости

Как ранее сообщал Главред, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

В Пентагоне подтвердили, что Россия действительно запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта ракета была основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

В ЦПД дали ответ, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету. Запуском межконтинентальной ракеты Путин вызывает еще большую эскалацию. В то же время повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР, отметили в ЦПД.

После этого в ГУР рассказали о новой ракете оккупантов и сообщили, что по Днепру РФ ударила из комплекса "Кедр". Время подлета баллистической ракеты к Днепру составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей, отметили в ГУР.

Также Главред ранее рассказывал, что известно об экспериментальном ракетном комплексе "Кедр". Ракетный комплекс "Кедр", с помощью которого страна-агрессор нанесла удар по Днепру 21 ноября, является экспериментальной разработкой на базе комплекса РС-26 "Рубеж".

Сообщалось, что РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник" - аналитики назвали цели врага. Кремль надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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