Путин может развалить НАТО за 24 часа, Трамп будет беречь РФ: Жданов озадачил заявлением

Основные тезисы Жданова:
- Путин может развалить НАТО за 24 часа
- Он не делает этого, потому что НАТО ему нужно, чтобы пугать россиян
- Трампу нужна РФ, чтобы сохранить свое влияние в Европе
Украине сейчас не стоит рассчитывать на помощь Североатлантического альянса. Российский диктатор Путин может развалить НАТО за 24 часа. Для этого достаточно, чтобы страна-агрессорка Россия ударила ракетой по одной из стран Альянса, и все его члены перессорятся, потому что не смогут договориться, как же отвечать на этот шаг РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
"На НАТО особой надежды нет. Путин может развалить НАТО за 24 часа: для этого ему достаточно целенаправленно ударить ракетой по территории любой страны Альянса. И все, страны НАТО на 4-й статье своего Устава перегрызут друг другу глотки - на этапе консультаций по реакции на содеянное. Как вы думаете, венгры дадут добро на ответный удар по Российской Федерации?", - отметил Жданов.
Военный эксперт убежден, что Путину нужно НАТО, поэтому он его не разваливает. Альянсом он пугает свое население и консолидирует общество для борьбы с "проклятым НАТО".
В то же время, по словам, Жданова, Североатлантическому альянсу нужна Россия, и избранный президент США Дональд Трамп будет ее беречь.
"Потому что, если Россия развалится, американцы вылетят из Европы. И снова Америка услышит: "Yankee, go home!". В 1991 году Шредер это сказал, потому что Советский Союз развалился. То же самое будет и сейчас, если РФ развалится. Если Европа выскользнет из-под влияния США, Штаты свалятся с мирового олимпа. И тогда здесь гораздо большим будет влияние Британии, если она договорится с ведущими странами Европы - Францией и Германией", - сказал военный эксперт.
Он отметил, что идет очень сложная игра.
НАТО и война РФ против Украины - последние новости
Ранее сообщалось, что в НАТО сделали прогноз о политике Трампа в отношении Альянса. Вступление КНДР в войну РФ против Украины - новая угроза, которой нужно противостоять, сказал Марк Рютте.
Также Главред сообщал, что, по словам экс-командующего НАТО, Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС. Дональд Трамп сообщил, что он не исключает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, в НАТО назвали условие ввода войск в Украину и пригрозили "выбросить" россиян. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал вопрос вероятности расширения помощи Украине с переброской войск западных союзников на фронт.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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