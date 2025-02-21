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"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

Алена Кюпели
21 февраля 2025, 14:26обновлено 21 февраля, 15:05
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Женщина гордится дипломом, который ей подписал военный преступник.
Так называемая Королева так называемой ДНР
Так называемая Королева так называемой "ДНР" (террористическая организация. - ред.) / Коллаж Главред, фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Кратко:

  • Кто подписал документ "мисс"
  • За какие заслуги ее наградили

Самопровозглашенный "идол красоты" самопровозглашенной ДНР, "мисс республика" Алина Андриевская получила грамоту.

В лучших советских нафталиновых традициях, с позволения сказать, модель, получила бумажный диплом, где ей выражают благодарность за поддержку российских террористов и оккупантов.

видео дня

Награду "королева ДНР" получила еще 11 февраля, а позже похвасталась ею в соцсети Instagram. Она открыто не говорила в своем блоге о том, что помогает россиянам. Она только постила жуткие фото и видео своего перекроенного лица, полагая, что она красивая.

В частности, диплом ей вручили за "особый вклад в укрепление боевого содружества". О том, как силиконовая "королева" его укрепляла, можно только догадываться.

В дипломе ее также благодарят за "содействие в решении задач "СВО" (нападения на Украину - авт.) возложенных на группировку "Центр".

Военный преступник Мордвичев подписал диплом предательнице из Донецка
Военный преступник Мордвичев подписал диплом предательнице из Донецка / Фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Диплом ей подписал российский боевик и оккупант Андрей Мордвичев, который командует группировкой "Центр" и, как говорит Википедия, Мордвичев может быть причастен к совершению военных преступлений в ходе боёв и блокады Мариуполя, в частности за нападение, препятствие гуманитарной помощи и эвакуации, а также преступлений против человечности.

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Напомним, ранее в сети завирусилось видео, от которого, по словам пользователей, можно получить инсульт. И на нем не инопланетяне, а женщина. И это как раз героиня этого ролика - "мисс ДНР".

Ранее также Главред писал о том, как самопровозглашенный "идол красоты" обиделась на украинку, которая поставила под сомнение подлинность ее сумки из питона Биркин. Андриевская даже записала отдельный ролик, где отругала некую девушку, которая якобы комментирует все ее ролики и даже "смеет" ставить под сомнение наряды и аксессуары "мисс".

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