Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садовода

Автор блога о садоводстве в Instagram поделилась простым и доступным способом, который поможет сохранить огурцы свежими дольше. По ее словам, огурцы нужно хранить в холодильнике, чтобы они как можно дольше не портились.
Если вас интересуют советы по огурцам, прочитайте материал Главреда: Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю.
"Быстрое охлаждение огурцов после сбора урожая - это мой секрет", - пояснила она в видео.видео дня
В видео Анджела охлаждает несколько огурцов в холодной воде. Она наполнила большую миску ледяной водой и погрузила свежесобранные огурцы на 15 минут.
В подписи женщина рассказала о простом процессе, который не стоит ничего и может помочь вашим овощам оставаться свежими дольше.
- Утренний сбор урожая. Собирать огурцы нужно рано утром, пока еще прохладно.
- Ледяная ванна. Погрузите их в ледяную воду сразу после сбора урожая минимум на 15 минут.
- Совет по хранению. Храните огурцы в ящике холодильника, завернув их в слегка влажную ткань, чтобы сохранить влажность.
Смотрите видео, как работает простой лайфхак для хранения огурцов:
Кто такая Анджела Джадд?
Инстаграм блогер Анджела Джадд (@growing.in.the.garden) может похвастаться 251 000 подписчиков. Она часто заходит в соцсеть, чтобы поделиться советами и подсказками из своего сада.
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