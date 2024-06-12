УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садовода

Руслана Заклинская
12 июня 2024, 05:44
29
Простой лайфхак поможет вашим огурцам оставаться свежими и хрустящими в течение недели.
Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садовода
Огурцы не будут портиться дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Автор блога о садоводстве в Instagram поделилась простым и доступным способом, который поможет сохранить огурцы свежими дольше. По ее словам, огурцы нужно хранить в холодильнике, чтобы они как можно дольше не портились.

Если вас интересуют советы по огурцам, прочитайте материал Главреда: Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю.

"Быстрое охлаждение огурцов после сбора урожая - это мой секрет", - пояснила она в видео.

видео дня

В видео Анджела охлаждает несколько огурцов в холодной воде. Она наполнила большую миску ледяной водой и погрузила свежесобранные огурцы на 15 минут.

В подписи женщина рассказала о простом процессе, который не стоит ничего и может помочь вашим овощам оставаться свежими дольше.

  1. Утренний сбор урожая. Собирать огурцы нужно рано утром, пока еще прохладно.
  2. Ледяная ванна. Погрузите их в ледяную воду сразу после сбора урожая минимум на 15 минут.
  3. Совет по хранению. Храните огурцы в ящике холодильника, завернув их в слегка влажную ткань, чтобы сохранить влажность.

Смотрите видео, как работает простой лайфхак для хранения огурцов:

Кто такая Анджела Джадд?

Инстаграм блогер Анджела Джадд (@growing.in.the.garden) может похвастаться 251 000 подписчиков. Она часто заходит в соцсеть, чтобы поделиться советами и подсказками из своего сада.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огурцы лайфхак овощи интересные новости
Реклама

Главное за день

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

06:34 Украина
Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

03:24 Украина
"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось 29155

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 6781

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами 6042

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 4985

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Последние новости

06:34

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

05:44

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садоводаВидео

05:10

Надо за 4 секунды найти странный пирог: оптическая иллюзия на проверку внимательности

04:39

Плохой знак: что немедленно следует сделать с вещами из секонда - как не навлечь бедуВидео

04:00

Почему Аффлек и Лопес продают поместье за 60 млн долларов: СМИ рассказали

Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут ПутинуКрен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину
03:29

Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы

03:24

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

02:30

Мадонна напомнила про страдания детей Украины и мощно поддержала Саммит мираВидео

01:35

Почему стоит пить рассол из маринованных огурцов: 8 преимуществ для организма

Реклама
00:11

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

11 июня, вторник
23:36

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:07

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

22:54

Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

22:51

"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

22:45

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

21:56

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

21:50

Драка с "медиками" в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

21:41

Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

21:37

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:34

"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

Реклама
20:44

"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

20:34

Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

19:59

Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

19:10

По Рыживке и Сумской области: что нужно знатьмнение

19:02

Еще одна страна НАТО передает Украине ПВО: шансы баллистики РФ тают на глазах

19:00

"Чемодан-вокзал…" не помогли: в РФ "законсервировался" предатель Украины Мацегора

18:58

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

18:47

Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с Егором Соболевым

18:11

"Шурочки больше нет": на войне погибла известная стилистка Александра Рязанцева

18:03

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

17:50

Покровское направление в огне: в ВСУ рассказали о тяжелых боях на фронте

17:40

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

17:31

"В Харькове - период затишья": удары ВСУ по территории РФ защитили город

17:30

Как сказать на украинском "газировка": мало кто знает правильный ответВидео

17:14

Историческое обновление для IOS: Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple

16:40

"Воспитывал" ремнем: во Львове преподаватель военного вуза издевался над курсантами

16:35

Существует скрытая цель: полковник ВСУ объяснил причины провокации РФ в Рыжевке

Реклама
16:32

В ближайшие дни Россия может начать резкое наступление на двух важных направлениях

16:30

Сколько дней можно хранить суп в холодильнике: ответ повара просто удивит

16:29

Дочь Славы Каминской госпитализировали за границей

16:16

В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслосьВидео

16:11

Многодетная Джамала показала своего новорожденного "третьего принца"

16:04

"Не знаю, как дальше": известный украинский холостяк отменил свадьбу

15:57

В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки

15:43

Мобилизация, Taurus и переговоры с Россией: Зеленский посетил ШольцаФото

15:33

Дерибан в армии и уничтожение целей на миллиарды: россияне в истерике из-за потерь

15:31

РФ может держать около Польши сотни атомных боеголовок: Путин готовится к новому нападению

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять