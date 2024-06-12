Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садовода

Простой лайфхак поможет вашим огурцам оставаться свежими и хрустящими в течение недели.

https://glavred.info/lifehack/kak-sohranit-ogurcy-svezhimi-dolshe-prostoy-sekret-s-ledyanoy-vodoy-ot-sadovoda-10572341.html Ссылка скопирована

Огурцы не будут портиться дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Автор блога о садоводстве в Instagram поделилась простым и доступным способом, который поможет сохранить огурцы свежими дольше. По ее словам, огурцы нужно хранить в холодильнике, чтобы они как можно дольше не портились.

Если вас интересуют советы по огурцам, прочитайте материал Главреда: Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю.

"Быстрое охлаждение огурцов после сбора урожая - это мой секрет", - пояснила она в видео. видео дня

В видео Анджела охлаждает несколько огурцов в холодной воде. Она наполнила большую миску ледяной водой и погрузила свежесобранные огурцы на 15 минут.

В подписи женщина рассказала о простом процессе, который не стоит ничего и может помочь вашим овощам оставаться свежими дольше.

Утренний сбор урожая . Собирать огурцы нужно рано утром, пока еще прохладно. Ледяная ванна . Погрузите их в ледяную воду сразу после сбора урожая минимум на 15 минут. Совет по хра нению. Храните огурцы в ящике холодильника, завернув их в слегка влажную ткань, чтобы сохранить влажность.

Смотрите видео, как работает простой лайфхак для хранения огурцов:

Кто такая Анджела Джадд? Инстаграм блогер Анджела Джадд (@growing.in.the.garden) может похвастаться 251 000 подписчиков. Она часто заходит в соцсеть, чтобы поделиться советами и подсказками из своего сада.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред