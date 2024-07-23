Идеальный овощной салат "Ассорти": будете всю зиму радоваться - быстрый рецепт

Чудесный рецепт овощного салата - станет настоящей находкой зимой.

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Салат на зиму - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/danilchenko_77/?hl=uk, depositphotos.com/

Сезон консервирования в самом разгаре и многие хозяйки ломают себе голову, чтобы такого интересного приготовить на зиму. Предлагаем вам рецепт овощного ассорти, кстати, овощи можете добавлять по своему вкусу, например, кабачки, баклажаны или же цветную капусту.

Салат на зиму "Микс овощей" - рецепт

Ингредиенты:

огурцы 2 кг

сладкий перец 5-6 шт.

лук 4-5 шт.

шампиньоны 1 кг

Соленая вода:

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вода 10 стаканов

соль 1 стакан

Маринад:

вода 3 стакана

сахар 1-1,5 стакана

уксус 9% - 1,5 стакана

лавровый лист

Сладкий перец и лук нарежьте на большие куски. Огурцы и шампиньоны нужно выбрать маленького размера.

Смешайте 10 стаканов воды и стакан соли, отправьте туда подготовленные овощи на 2 часа.

Раскладываем овощи по банкам.

Для маринада смешайте все необходимые ингредиенты и доведите до кипения.

Заливаем горячим маринадом овощи, накрываем банки крышками и стерилизуем 15 минут.

Закатайте банки и укутайте до полного остывания. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить овощной салат на зиму:

Кто такая danilchenko_77? danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.

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