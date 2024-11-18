Что можно подарить на 2025 год: как выбрать лучший подарок

Что не принято дарить на Новый год в 2025 году родным и друзьям - Главред собрал интересные факты.

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Что нельзя дарить на Новый год 2025 / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какие подарки дарить неуместно в 2025 году

Как выбрать лучший подарок для родных

Что подарить коллегам на Новый год и какой полезный подарок лучше подобрать родным и друзьям, ведь выбор подарка всегда является непростой задачей. В материале Главреда вы узнаете полезные подборки подарков.

Что можно подарить маме на 2025 год

Выбирать подарки нужно со всей ответственностью и учитывать предпочтения и интересы человека, для которого вы готовите подарок. Для мамы будет приятен любой презент, даже сделанный собственноручно. Однако Главред собрал интересные варианты:

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Отличным подарком для мамы станет сертификат в любимую парикмахерскую или салон красоты. Она не только получит удовольствие, но и отдохнет там.

Также можно удивить маму, подарив билеты на любимый концерт. Также вы сможете провести время вместе.

Также можно подарить сертификаты в магазины - в таком случае, мама сможет сама выбрать себе что-то по душе.

Не стоит забывать, что мамам также понравятся полезные подарки для домашнего уюта, возможно кухонный комбайн на кухню, любимое растение или книгу.

Что можно подарить парню на 2025 год

В современном мире мужчины интересуются различными цифровыми гаджетами. Поэтому мужчина обрадуется современным подаркам: фитнес-браслет, беспроводные наушники, колонки и беспроводная клавиатура.

Сейчас популярны разнообразные адвент-календари. Обычно они могут иметь различное наполнение: от сладостей до алкоголя.

Отличным подарком для мужчины станут духи. Часто на такие вещи жалеют средства, чтобы купить самостоятельно, поэтому самое время сделать такой подарок.

Мужчинам можно подарить сертификат на картинг или авиасимулятор - вариантов множество.

Однако, если вы хотите приятно удивить свою вторую половинку, то выберите такой подарок, который человек сам себе жалеет купить.

Что можно подарить девушке на Новый 2025 год

Женщинам нравятся приятные сюрпризы и подарки различного плана. Поэтому вариантов можно выбрать множество, чтобы удивить любимую.

К выбору новогоднего подарка стоит подходить творчески и можно подарить ароматические свечи из соевого воска для дома, которые будут дополнять уют в доме.

Также среди интересных гаджетов можно выбрать: капучинатор, массажер гуаша для лица, мощный фен или диффузор.

Женщинам понравятся и сертификат в любимый магазин, салон, абонемент на йогу, косметика, духи и различные ювелирные украшения.

Что нельзя дарить на Новый год 2025 года

В народе считают, что дарить часы любимому человеку - плохая примета, если часы остановятся, тогда и пара может разойтись.

Также категорически запрещено дарить ножи, вилки и оружие, после таких подарков между людьми может начаться вражда.

Считается, если женщина будет дарить мужчине носки, то существует риск, что мужчина уйдет от нее.

Не стоит также дарить зеркало, ведь это считается мистическим предметом и может навлечь странные явления в дом.

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