Можно ли женщинам посевать: какое объяснение заложено в древних обычаях

Нынешние зимние праздники сместились во времени после календарных изменений в Украине. Так, по закону №3258, теперь Рождество празднуется не 7 января, а 25 декабря. Также раньше было принято посевать на Старый Новый год – 14 января, но теперь эта традиция тоже переносится во времени и приходится на обычный Новый год – 1 января.
Традиция посева очень древняя. Суть этого обряда заключается в том, что зерно, которым посевают, призвано заполнить дом достатком. Зерно символизирует процветание, благополучие, плодородие.
При этом такой обряд обязательно имеет определенное словесное сопровождение – посевальщики произносят хозяевам дома поздравления с праздниками и различные пожелания. В частности желают, чтобы год был плодородным, а хозяева жили в достатке и счастье.
Посевальщики начинали ходить по домам для совершения этого обряда с самого утра – иногда даже до рассвета. Но обязательно посевание начинали со своего дома, а уже потом шли домой к родственникам и соседям.
Хозяева, которые принимают посевальщиков, должны угостить их яблоками, пирогами или другими лакомствами, также можно поблагодарить их деньгами.
Зерно, которое осталось дома после визитов посевальщиков, нельзя убирать вплоть до вечера – в этот день оно считается важным оберегом.
Почему девушкам нельзя посевать
Согласно древней традиции, посевать ходили именно мальчики или мужчины, а вот девочкам и девушкам нельзя было совершать такой обряд.
Считалось, что первым в новом году в дом должен зайти мужчина. Именно поэтому мальчики просыпались для засевания очень рано – чтобы успеть навестить всех родных и знакомых и первыми зайти к ним домой.
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