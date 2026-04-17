РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

Удары ракетами и дронами по Украине — не случайность. Разведка раскрыла стратегию Кремля.

Россия не настроена на переговоры и готовится продолжать войну, считает Скибицкий

Главное:

В Украине уже сосредоточено около 680 тысяч российских военных

РФ планирует дополнительно привлечь еще 20 тысяч солдат

Оккупанты хотят захватить Донбасс до сентября

Страна-агрессор Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам, заместителя руководителя Управления оборонной разведки Украины Вадима Скибицкого, сейчас на территории Украины уже находится около 680 тысяч российских солдат. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч свежих военнослужащих, пишет Financial Times.

В разведке отмечают, что противник установил для себя конкретные временные рамки. Скибицкий отметил, что Россия стремится захватить Донбасс до сентября.

Зачем РФ атакует Украину дронами и ракетами

Учащение ракетных и дроновых ударов по Украине является частью более широкой стратегии врага. Как сказал Скибицкий, оккупанты пытаются уничтожить критически важную инфраструктуру и "сформировать поле боя" перед началом нового весенне-летнего наступления.

РФ не планирует заканчивать войну

Скибицкий, который входит в состав украинской группы переговорщиков, отметил, что такие действия Кремля являются демонстративными.

Подготовка к масштабным наземным операциям вместо дипломатических шагов свидетельствует о том, что Россия не воспринимает переговоры серьезно и планирует продолжать захватническую войну.

Война России против Украины — последние новости

Как писал Главред, Россия пытается захватить так называемый пояс городов-крепостей на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области. Эта линия остается ключевой основой обороны Украины на восточном направлении, отмечает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что полностью захватить Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет.

Старший исследователь Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что основные направления атак РФ, вероятно, останутся прежними — это Донецкая и Запорожская области, где противник пытается продвинуться и окружить украинские позиции.

По данным аналитического проекта DeepState, в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. Противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

