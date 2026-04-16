"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

Для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.

Главное из заявлений Зеленского:

Системы ПВО Сил обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо – 90% целей уничтожается, все, кроме есть большой дефицит с антибаллистическими ракетами", – сказал он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам президента, для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.

"Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты. И более 600 дронов, которые у нас были. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет", – отметил Зеленский.

При этом глава государства также добавил, что обсудил эту проблему с премьер-министром Нидерландов.

"Нидерланды уже нам помогли не один раз с этими ракетами. Но, к сожалению, мы должны об этом говорить каждый день, потому что каждый день у нас есть такие атаки баллистики", – подчеркнул глава государства.

Украинская ПВО рискует остаться без ракет — эксперты бьют тревогу

Системы противовоздушной обороны Украины могут столкнуться с дефицитом ракет. По данным Financial Times, нехватка особенно вероятна, если Россия будет поддерживать текущий темп или усилит атаки с применением ракет и дронов, что ускорит расход перехватчиков.

Кроме того, поставки из США идут медленно и не всегда в нужных объёмах, создавая дополнительное давление на оборонные возможности страны.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

Что такое ПВО Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

