Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

Алексей Тесля
16 апреля 2026, 19:01
Для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.
Владимир Зеленский рассказал о дефиците ракет ПВО

Главное из заявлений Зеленского:

  • В Украине есть большой дефицит антибаллистических ракет
  • Для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16 и системы ПВО

Системы ПВО Сил обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо – 90% целей уничтожается, все, кроме есть большой дефицит с антибаллистическими ракетами", – сказал он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам президента, для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.

"Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты. И более 600 дронов, которые у нас были. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет", – отметил Зеленский.

При этом глава государства также добавил, что обсудил эту проблему с премьер-министром Нидерландов.

"Нидерланды уже нам помогли не один раз с этими ракетами. Но, к сожалению, мы должны об этом говорить каждый день, потому что каждый день у нас есть такие атаки баллистики", – подчеркнул глава государства.

Украинская ПВО рискует остаться без ракет — эксперты бьют тревогу

Системы противовоздушной обороны Украины могут столкнуться с дефицитом ракет. По данным Financial Times, нехватка особенно вероятна, если Россия будет поддерживать текущий темп или усилит атаки с применением ракет и дронов, что ускорит расход перехватчиков.

Кроме того, поставки из США идут медленно и не всегда в нужных объёмах, создавая дополнительное давление на оборонные возможности страны.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

Читайте также:

Что такое ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
19:18Война
19:01Украина
19:00Мнения
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять