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Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 июня 2025, 13:30
106
1 июля не устраивали громких гуляний или свадеб - день был скорее домашним и спокойным.
1 июля: какой церковный праздник, что нельзя делать
1 июля: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 июля
  • Что нельзя делать 1 июля
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 1 июля, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 июля

Святые известны тем, что исцеляли людей (и даже животных) бескорыстно ради любви к Богу, не принимая никакой платы - отсюда и титул "бессеребряные".

видео дня

Существует несколько пар святых с именами Косма и Дамьян, однако наиболее известны братья, жившие в III веке в Азии (Малая Азия, нынешняя Турция). По преданию они были родными братьями, рожденными в христианской семье, а их матерью была святая Теодотия.

Братья изучили врачебное искусство и практиковали его, исцеляя больных молитвой и лекарственными средствами, не беря за это денег. Они снискали широкую славу как милосердные целители, а их чудеса и после смерти стали источником многочисленных исцелений.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя работать в поле или на огороде - земля "дышит" и "отдыхает", поэтому ее не следует беспокоить.

Не следует резать домашних животных или птиц - Косма и Дамьяна считали покровителями скота, особенно лошадей и волов, поэтому их нельзя было оскорблять.

Не устраивали громких гуляний или свадеб - день был скорее домашним, спокойным, благоприятным для молитвы и лечения, а не для развлечений.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • дождь на Косму и Дамьяна - август будет дождливым;
  • если утро ясное - до хорошего урожая зерна;
  • гроза 1 июля - будет щедрый урожай орехов;
  • Если в этот день жарко и сухо, август будет дождливым;
  • солнце садится в облака - на следующий день будет дождь.

В народе 1 июля носило название Кузьминки Целители. Такое прозвище связано с тем, что святые считались заместителями болезней, покровителями врачей, знахарей и всех, кто лечит людей и животных.

Именины 1 июля

Какие завтра именины: Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина.

Талисманом человека, рожденного 1 июля, является чароит. Невероятно редкий и исключительный минерал, чароит высоко ценится среди эзотериков как камень глубоких эмоций. В духовных практиках он считается проводником искренних чувств и мудрым наставником в искусстве любви.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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