Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

1 июля не устраивали громких гуляний или свадеб - день был скорее домашним и спокойным.

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1 июля: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 1 июля

Что нельзя делать 1 июля

Народные приметы и традиции

Во вторник, 1 июля, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 июля

Святые известны тем, что исцеляли людей (и даже животных) бескорыстно ради любви к Богу, не принимая никакой платы - отсюда и титул "бессеребряные".

видео дня

Существует несколько пар святых с именами Косма и Дамьян, однако наиболее известны братья, жившие в III веке в Азии (Малая Азия, нынешняя Турция). По преданию они были родными братьями, рожденными в христианской семье, а их матерью была святая Теодотия.

Братья изучили врачебное искусство и практиковали его, исцеляя больных молитвой и лекарственными средствами, не беря за это денег. Они снискали широкую славу как милосердные целители, а их чудеса и после смерти стали источником многочисленных исцелений.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя работать в поле или на огороде - земля "дышит" и "отдыхает", поэтому ее не следует беспокоить.

Не следует резать домашних животных или птиц - Косма и Дамьяна считали покровителями скота, особенно лошадей и волов, поэтому их нельзя было оскорблять.

Не устраивали громких гуляний или свадеб - день был скорее домашним, спокойным, благоприятным для молитвы и лечения, а не для развлечений.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Косму и Дамьяна - август будет дождливым;

если утро ясное - до хорошего урожая зерна;

гроза 1 июля - будет щедрый урожай орехов;

Если в этот день жарко и сухо, август будет дождливым;

солнце садится в облака - на следующий день будет дождь.

В народе 1 июля носило название Кузьминки Целители. Такое прозвище связано с тем, что святые считались заместителями болезней, покровителями врачей, знахарей и всех, кто лечит людей и животных.

Именины 1 июля

Какие завтра именины: Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина.

Талисманом человека, рожденного 1 июля, является чароит. Невероятно редкий и исключительный минерал, чароит высоко ценится среди эзотериков как камень глубоких эмоций. В духовных практиках он считается проводником искренних чувств и мудрым наставником в искусстве любви.

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