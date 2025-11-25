Укр
БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 00:43обновлено 25 ноября, 01:25
БПЛА над страной, 'Калибры' на подлете: какие области под угрозой атаки
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

Враг атакует Украину ударными БПЛА и осуществил запуски ракет "Калибр" с моря.Воздушные силы Украины сообщают, что "проведены пуски КР "Калибр" из района Новороссийска".

По данным мониторинговых каналов, из акватории Черного моря ракетоноситель осуществил запуск примерно 8 КРМБ 3М14 "Калибр" в направлении Украины. Как отмечают аналитики, "ожидаем, что пересечение границы Украины состоится примерно через 20-30 минут".

Также аналитики сообщают, что в воздушном пространстве РФ зафиксировано пребывание двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ДА страны-агрессора.

Также 1 группа крылатых ратек держит курс через Звенигородский район Черкасской области в направлении Киевской области.

Новость дополняется. . . . . .

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

01:08Война
БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

00:43Война
РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:50Война
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?

19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепа

18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

18:16

Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

17:54

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

17:53

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

17:52

"Добрый день" или "Доброго дня": языковеды объяснили, как правильно

17:50

У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план "не подходит" РФ

17:42

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

17:29

Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

17:14

Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

17:13

Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

17:12

Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

16:53

Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

15:44

Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

15:37

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

15:34

Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

15:31

Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

15:26

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

15:11

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

