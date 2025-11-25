БПЛА над страной, 'Калибры' на подлете: какие области под угрозой атаки

https://glavred.info/war/bpla-nad-stranoy-i-kalibry-postupayut-s-morya-trevoga-rasprostranyaetsya-po-ukraine-10718564.html Ссылка скопирована

Враг атакует Украину ударными БПЛА и осуществил запуски ракет "Калибр" с моря.Воздушные силы Украины сообщают, что "проведены пуски КР "Калибр" из района Новороссийска".

По данным мониторинговых каналов, из акватории Черного моря ракетоноситель осуществил запуск примерно 8 КРМБ 3М14 "Калибр" в направлении Украины. Как отмечают аналитики, "ожидаем, что пересечение границы Украины состоится примерно через 20-30 минут".

Также аналитики сообщают, что в воздушном пространстве РФ зафиксировано пребывание двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ДА страны-агрессора.

Также 1 группа крылатых ратек держит курс через Звенигородский район Черкасской области в направлении Киевской области.

