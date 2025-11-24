Укр
США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

Руслана Заклинская
24 ноября 2025, 23:31
Сложные политические вопросы вынесены для обсуждения президентами Зеленским и Трампом.
Результаты переговоров по мирному плану / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • США не привлекают Украину к процессу передачи мирного плана России
  • В плане часть пунктов объединена, а часть изъята
  • Окончательной версии пока нет, есть только рабочая

США не подключают Украину к процессу передачи Москве мирного плана, который обсуждался во время технических переговоров в Женеве. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и участник украинской делегации Александр Бевз в эфире Супильного.

"Американцы не привлекают нас в этот процесс (передача России мирного плана - ред.). И возможно, это нормально, потому что они выступают такими модераторами между двумя сторонами в войне. Когда текст будет финализирован, возможно будет встреча, или передача, а затем встреча с Россией", - сказал он.

Бевз отметил, что в РФ недовольны отклонениями от первоначального плана из 28 пунктов. В то же время, по информации, которой располагает украинская сторона, Россия подает и сигналы о том, что якобы слишком много уступок сделано Украине.

Есть ли окончательный текст мирного плана

Советник руководителя ОПУ отметил, что план США претерпел изменения. По его словам, из первичного документа из 28 пунктов часть пунктов объединена, а часть - изъята. Сейчас существует только рабочая версия.

Кроме этого, сложные политические вопросы вынесены за пределы технических консультаций, их должны обсуждать лично президенты Зеленский и Трамп.

"Этих вопросов немного, но они представляют наибольший общественный интерес", - подчеркнул Бевз.

Чего добилась Украина

По словам представителя делегации, Украина настаивала на разделении на блоки и изъятии пунктов, касающихся сотрудничества США и РФ. Киев предложил вынести такие вопросы в отдельный документ для двусторонних договоренностей Вашингтона и Москвы.

Другие пункты предложено откорректировать. Те же, которые отвечают украинским национальным интересам, оставлены. В то же время, как отметил Бевз, отдельные разделы мирного плана требуют участия европейских партнеров, в частности по использованию замороженных российских активов.

"Мы уже смогли решить определенные гуманитарные вопросы с Россией во время встреч в Стамбуле. Мы не смогли решить только две вещи: полное прекращение огня и встреча президента Зеленского и главы РФ Путина. Очевидно, россияне ждут принятия Украиной определенных ультимативных положений, которые нарушают украинскую Конституцию и не воспринимаются украинским народом", - добавил он.

Украинская делегация четко заявила американской стороне, что прекращение огня должно быть полным, безусловным и действовать "на суше, в воздухе и на воде". Бевз подчеркнул, что для Украины это необходимое условие перед любой встречей лидеров и перед обсуждением содержания потенциального мирного соглашения.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какие условия мирного плана выгодны РФ - мнение эксперта

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, Россия категорически не пойдет на возвращение Крыма, Донбасса, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

"Они не отдадут нам Бердянск и Мариуполь - это нереально. Замораживание по линии фронта может быть в Запорожской области. Где-то что-то немножко отойдут - возможно, с Харьковщины или Днепропетровщины. Но не более", - отметил эксперт в интервью Главреду.

По его словам, один из возможных элементов такого соглашения - создание демилитаризованной зоны, несмотря на то что президент Украины негативно относится к этой идее. Клочок подчеркнул, что подобный вариант никак нельзя назвать компромиссом.

"Это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул Клочок.

Переговоры в Женеве и мирный план - последние новости

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

После переговоров Украина и США подготовили обновленный рамочный документ с возможными путями завершения российско-украинской войны. Стороны договорились продолжить работу в ближайшие дни, чтобы создать финальный план.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не примет никаких условий, которые предусматривают признание российской оккупации, ограничение Вооруженных сил или вето на внешнеполитический курс.

На фоне переговоров в Швейцарии помощник президента РФ заявил, что Россия получила один из вариантов мирного плана США и считает часть его положений приемлемыми. Европейский вариант мирной инициативы России "не подходит".

По итогам переговоров президент Зеленский сообщил, что перечень шагов завершения войны стал более реалистичным, с учетом украинских предложений. Щекотливые моменты он планирует обсудить лично с Трампом.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

