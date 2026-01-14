Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

Основное:
- Мошенники рассылают фишинговые письма, маскируясь под Минэнерго и требуя оплаты
- Во вложениях содержится вредоносное ПО, которое может открыть доступ к вашим данным
- Минэнерго призывает не открывать файлы, не переходить по ссылкам
Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке, которая якобы поступает от Министерства энергетики. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства , подчеркнув: эти письма — полная подделка и не имеют никакого отношения к Минэнерго.
В министерстве отмечают, что мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения, предупреждают специалисты, могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.
В Минэнерго подчеркнули, что никаких подобных рассылок ведомство не осуществляет, и призвали граждан быть максимально осторожными.
Что категорически нельзя делать:
- Не открывать вложения в таких письмах.
- Не переходить по ссылкам.
- Не осуществлять оплату по любым требованиям из этих сообщений.
В министерстве просят украинцев распространять информацию и доверять только официальным каналам коммуникации, чтобы не стать жертвой киберпреступников.
Мошеннические схемы в Украине - новости по теме
Ранее Главред рассказывал , что в Украине набирала популярность новая мошенническая схема. Прямо во время телефонного разговора со счета могли списать все средства.
Также сообщалось о том, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения, пытаясь заманить жертв в свои сети. Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.
Кроме того, в Украине активизировались мошенники, которые предлагали оформить карту для выплатыв размере 6500 гривен для украинцев.
Стоит также узнать следующее:
- "Прошу не доверять": Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников
- Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждый
- Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенников
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред