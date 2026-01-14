Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

Вложенные в письма файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Украинцев предупредили об опасной рассылке "от Минэнерго" / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот/Минэнерго

Основное:

Мошенники рассылают фишинговые письма, маскируясь под Минэнерго и требуя оплаты

Во вложениях содержится вредоносное ПО, которое может открыть доступ к вашим данным

Минэнерго призывает не открывать файлы, не переходить по ссылкам

Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке, которая якобы поступает от Министерства энергетики. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства , подчеркнув: эти письма — полная подделка и не имеют никакого отношения к Минэнерго.

В министерстве отмечают, что мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения, предупреждают специалисты, могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.

В Минэнерго подчеркнули, что никаких подобных рассылок ведомство не осуществляет, и призвали граждан быть максимально осторожными.

Что категорически нельзя делать:

Не открывать вложения в таких письмах.

Не переходить по ссылкам.

Не осуществлять оплату по любым требованиям из этих сообщений.

В министерстве просят украинцев распространять информацию и доверять только официальным каналам коммуникации, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

