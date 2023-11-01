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"Прошу не доверять": Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников

Ruslana Zaklinska
1 ноября 2023, 17:00
От имени Главнокомандующего ВСУ мошенники отправляют провокационные сообщения в Telegram.
'Прошу не доверять': Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников
Мошенники под именем Залужного присылают сообщения / коллаж Главред, фото УНИАН

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный предупредил о том, что неизвестные лица в Telegram отправляют сообщения от его имени, которые содержат просьбы о помощи и провокационный смысл. Об этом в среду, 1 ноября, Валерий Залужный сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Валерий Залужный обратился к подписчикам и отметил важность соблюдения информационной гигиены. Ведь он получил информацию о том, что от его имени присылают личные сообщения с просьбами и предложениями, направленными на дискредитацию и провокации.

Генерал призвал получателей таких сообщений не отвечать на них и не доверять их содержанию.

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"Аккаунт Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и тому подобное. Все они — фейковые", - сказал Валерий Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий отметил, что имеет только один официальный канал в Telegram, где информирует общественность о своей деятельности в Вооруженных Силах — "Главнокомандующий ВСУ". Также у Валерия Залужного есть официальные страницы в Facebook и X.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание с участием всех командующих, где были рассмотрены значимые события на фронте и представлены доклады генералов Залужного, Сырского и Тарнавского. Совещание состоялось 26 октября 2023 года.

Также, 19 октября Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный лично посетил самые горячие участки фронта, включая Авдеевское направление. Украина владеет баллистическими ракетами ATACMS, которые уже задействованы на фронте. Видео, которое опубликовал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, показывает запуск ATACMS с целью удара по российским оккупантам.

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