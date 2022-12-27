Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: говорили о Бахмуте и Кременной

Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год, сообщили в ОП.

Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На нем обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная, сообщает Офис президента.

"На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

Бои за Бахмут

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что попытка захватить Бахмут продиктована идеологическими и медийными интересами главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Он пытается показать, что его группировка более боеспособна, чем регулярные подразделения войск РФ.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты осуществляют попытки прорыва обороны сил Украины в Бахмуте. Захватчики раз за разом терпят поражения и несут потери.

В Институте изучения войны рассказали о том, что наступление оккупантов РФ в Бахмуте из-за огромных потерь значительно замедлилось. В такой ситуации, по мнению аналитиков, оккупанты могут взять оперативную или тактическую паузу.

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