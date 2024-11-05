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В Украине появился запрет использования Telegram: кого и где коснулось

Алексей Тесля
5 ноября 2024, 18:15
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Во Львове преподавателям предлагают переходить на использование WhatsАpp.
Telegram
В Украине ограничивают использование Telegram / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В вузах запрещают использовать Telegram
  • Бан на мессенджер появился в нескольких областях

Запрет на использование мессенджера Telegram для служебных целей вводится в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Также запрет коснулся Национального авиационного университета, говорится в сообщении Института массовой информации.

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"Итак, друзья, тема закрытия Telegram проговаривается в Украине не впервые. Сейчас актуальность и реальность этого достигли своей вершины. Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины принял решение об ограничении использования мессенджера Telegram. Это касается и сферы высшего образования в частности", – говорится в сообщении.

В свою очередь студенты отмечают, что Wi-Fi в общежитиях больше не поддерживает Telegram, и мессенджер также не будет работать на территории университета.

Телеграм, Telegram, инфографика
/ Инфографика Главред

Кроме того, в Telegram-канале Национального авиационного университета был обнародован приказ, запрещающий использование мессенджера Telegram на служебных и рабочих компьютерах.

Согласно новому приказу сотрудникам университета запрещается:

  • устанавливать и использовать Telegram на служебных компьютерах, а также на личных, если они используются для работы;
  • передавать информацию, используемую в рабочих процессах, и осуществлять коммуникацию в служебных целях через этот мессенджер.

Если деятельность сотрудника связана с Telegram, например, администрированием официального канала, он обязан подать служебную записку для получения разрешения.

В свою очередь Львовский национальный университет имени Ивана Франко также ограничивает использование мессенджера и соцсети Telegram, сообщил в заместитель декана юридического факультета Виталий Чорненький.

"Наконец-то есть шанс снизить угрозы и острую зависимость от этого мессенджера. Думаю, что заместить Telegram будет сложно, но возможно. А еще это необходимо", — подчеркнул Виталий Чорненький.

Кроме того, в университете "Львовская политехника" рассказали, что отказались от использования Telegram на работе.

"На рабочих компьютерах у нас нет установленной телеграммы", — сказали в университете Українським Новинам.

При этом в политехнике отметили, что пользуются Telegram на собственных телефонах.

Что касается использования Telegram в служебных целях, то в политехнике этот "вопрос очень давно решили"

Если возникают рабочие вопросы, то обычно используют WhatsАpp.

Что такое Telegram?

Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Ранее сообщалось об инициативе блокировки Telegram в Украине. Руководство государства не идет на полный запрет мессенджера Телеграм в Украине, хотя имеет все данные от Службы безопасности, Главного управления разведки, кибердепартамента Национальной полиции, Украинской службы спецсвязи и защиты информации о вреде этой сети.

Напомним, ранее Ярослав Юрчишин прокомментировал запрет Telegram в Полтаве. Полтавским властям вряд ли удастся запретить Telegram в целой области. Но есть вариант ограничить возможность скачивать в локальной Сети, отметил он.

Как сообщал Главред, в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

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