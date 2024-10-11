Блокировка Telegram в Украине: нардеп ответил, почему медлит власть

По его словам, причина радикальных действий - "банальная".

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Нардеп ответил, заблокируют ли Telegram в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Сейчас руководство государства не идет на полный запрет мессенджера Телеграм в Украине, хотя имеет все данные от Службы безопасности, Главного управления разведки, кибердепартамента Национальной полиции, Украинской службы спецсвязи и защиты информации о вреде этой сети.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

По его словам, причина "банальная" - более 73 % населения Украины использует Telegram как источник информации.

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"Доверие существенно ниже, потому что люди понимают, что там может быть информационный шлак и пропаганда, но это удобно. И, к сожалению, даже в состоянии войны человек всегда склонен выбирать не безопасное, а удобное. То есть эволюционно, как бы нас природа не била, мы все равно привыкли к комфорту", - отметил нардеп.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что если в обществе изменится отношение и сама дискуссия о возможности или невозможности безопасного использования "Телеграма", то, конечно, за этим последуют и политические решения.

"Хочу здесь привести пример с запретом церкви агрессора - Русской православной церкви, ее деятельности в Украине, существенные ограничения и перспектива запрета любых церковно-религиозных организаций, которые имеют связь со страной-агрессором. На самом деле очень долго продолжалась дискуссия о важности и возможности такого шага. Поэтому в данном случае я точно не говорю "нет", но поскольку эта сеть очень популярна среди граждан, которые очень часто не понимают всей глубины опасности, я не предполагаю, что на данный момент имеется политическая воля на достаточно жесткие шаги", - заявил Юрчишин.

Он напомнил, что Украина является кандидатом в члены Европейского сообщества и понимает, что когда во Франции будет достигнуто изменение регуляции в отношении социальных сетей и Telegram пойдет сотрудничество, то это распространится и на весь Европейский Союз.

"Но мы кандидаты, а не члены. И даже когда вы заходите просто чтобы выяснить информацию о том, где находятся ваши приватные данные, которые вы залили в Telegram, то если вы заходите с польского IP-адреса, у вас будет написано, информация шифруется и хранится в Нидерландах (хоть и не написано, где именно). Но когда вы заходите с украинского IP-адреса, то у вас будет написано: "информация шифруется и хранится". Где - вопрос. Инициатива Кремлеграм и ее основатели Ярослав Ажнюк и Назар Токарь убеждены, что она хранится в России. И возразить им на самом деле нечем, потому что сама сеть не говорит, где находятся серверы и где хранится информация", - подытожил нардеп.

Запрет Telegram в Украине - что известно

Напомним, что в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Теперь будет проведена обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов.

Ранее сообщалось о задержании основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова во Франции. В ЦПД Украины заявили, что это может обвалить всю агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы.

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