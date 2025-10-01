Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов подтвердил готовность ВСУ давать симметричный ответ на попытки Москвы устроить блэкаут на территории Украины.

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе сделали заявление

О чем сказал Гнатов:

Украина должна наносить симметричные удары по России

Россияне имеют преимущество в количестве ракет

Силы обороны применяют ракетное вооружение не так, как россияне

Президент Владимир Зеленский отметил, что реакция цивилизованных стран на угрозы со стороны России должна соответствовать их характеру и отметил, что если РФ угрожает устроить блэкаут в Киеве, то она должна осознавать, что аналогичные последствия могут задеть и Москву. О том, последствия реальный блэкаут в Москве рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Комментируя слова Зеленского, Гнатов подчеркнул, что любые действия врага, направленные во вред Украине, будут получать симметричный ответ.

"Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие будет точно иметь противодействие", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о дальнобойном оружии, он отметил, что у Украины со всеми видами вооружения "все хорошо".

Гнатов отметил, что остаются проблемные вопросы относительно необходимого количества самолетов для достижения преимущества. Хотя на данный момент у противника их больше, это вовсе не гарантирует ему преимущества, которое могло бы обеспечить шансы на победу в войне.

"Точно такая же история в отношении остальных образцов. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем", - резюмировал он.

Реально ли сделать блэкаут в Москве - мнение экспета

Как писал Главред, беспилотники сами по себе не позволят Украине делать масштабные блэкауты в российских городах. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он пояснил, что хотя дальность действий БПЛА увеличивается, это все же лишь беспилотники - они не эквивалентны крылатым или баллистическим ракетам и несут около полусотни килограммов полезной нагрузки, чего хватает, например, чтобы вывести из строя трансформатор или повредить ректификационную колонку НПЗ.

"Но этого недостаточно, чтобы уничтожить, потому что это не баллистическая и не крылатая ракета с боевой частью около полутонны весом, соответственно, с большей дальностью и мощностью", - указывает он.

В то же время Гончар подчеркнул, что новые дальнобойные украинские ракеты способны нанести серьезный ущерб энергетическим объектам в РФ, что повышает вероятность возникновения блэкаутов в Москве и других российских городах.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 сентября в России были слышны взрывы по меньшей мере в пяти регионах. Минобороны РФ сообщило о налете около 81 беспилотника. Жители Волгоградской области РФ сообщали о взрывах вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американские вооружения для ударов по территории России, но пока не уточняется, какие именно средства поражения будут применены. Военный эксперт Павел Нарожный заметил, что трудно подтвердить наличие у Украины ракет ATACMS - их последнее использование было еще достаточно давно.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на территории России больше нет безопасных мест и украинское оружие может достигать любых российских военных объектов.

Другие новости:

О персоне: в Генштабе ВСУ рассказали: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

