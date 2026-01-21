Укр
"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

Сергей Кущ
21 января 2026, 10:39
102
Даже если устройство внешне выглядит исправным, через несколько лет оно может стать не только неудобным, но и небезопасным в использовании.
Главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается
Главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что выходит из строя и чем это грозит
  • Какие первые "звоночки", что ваш телефон уже пора менять

Многие пользователи стараются пользоваться смартфоном как можно дольше, откладывая покупку нового устройства. Однако со временем износ техники начинает сказываться на работе — телефон медленно реагирует, быстро разряжается и перестает получать обновления.

Аналитик издания BGR Эдуардо Ариендо рассказал, по каким признакам можно понять, что смартфон пора менять.

видео дня

Быстро разряжается батарея

Корпус смартфона может выглядеть вполне нормально даже спустя годы, но аккумулятор имеет ограниченный ресурс. В большинстве случаев литий-ионные батареи рассчитаны примерно на 500–1000 циклов зарядки, что соответствует 2–3 годам активного использования.

После этого емкость аккумулятора обычно падает до 80% и ниже. В результате телефон:

  • быстрее разряжается;
  • требует подзарядки по несколько раз в день;
  • может отключаться при низком проценте заряда.

Со временем эта проблема только усиливается и становится одним из главных сигналов к замене устройства.

Телефон стал медленным и перегревается

Еще один важный признак — снижение производительности. Через 2–3 года эксплуатации процессор начинает сильнее нагреваться и работать медленнее. Это проявляется в том, что:

  • приложения долго запускаются;
  • интерфейс "тормозит";
  • смартфон зависает даже при простых задачах.

Даже сброс до заводских настроек в таких случаях помогает лишь временно.

Смартфон больше не получает обновления

Срок поддержки программного обеспечения — критически важный фактор. Например, компания Apple считает iPhone "устаревшим" через пять лет после выпуска, а полностью снимает его с поддержки через семь лет. Обычно в этот период прекращаются и обновления безопасности, что делает устройство уязвимым для вирусов и хакерских атак.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

У производителей Android сроки отличаются. Если раньше поддержка длилась 2–3 года, то сейчас она постепенно увеличивается. Так, Samsung обещает до семи лет обновлений для флагманской линейки Galaxy S25, но для моделей среднего сегмента этот срок обычно короче.

Приложения перестают работать

Даже если старый телефон пока "тянет" базовые задачи, со временем он может столкнуться с проблемой совместимости. Разработчики приложений ориентируются на новые версии операционных систем, и поддержка старых постепенно прекращается.

В итоге пользователь сталкивается с ситуацией, когда:

  • важные приложения не устанавливаются;
  • программы перестают обновляться;
  • часть сервисов вовсе отказывается запускаться.

