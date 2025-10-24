"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Любовь Успенская заговорила о предателях и случайно подставила себя.

Любовь Успенская о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Любовь Успенская

Успенская сделала заявление об окончании войны

Что пошло не так у пропагандистки

Предательница Украины и певица Любовь Успенская, которая недавно променяла американское гражданство на российский паспорт из-за большой любви к террористической РФ, сделала лицемерное заявление об измене Родине и решила в лучших традициях российской пропаганды предсказать конец войны. Об этом она рассказала в интервью росСМИ.

Успенская решила осудить культурных деятелей, которые не смогли смириться с действиями террористической РФ и покинули ее, выехав за границу. Предательница лицемерно назвала их предателями.

"Я больше никогда не прощаю измены, бывших нет... Предатель, и в Африке - предатель. Лично мне они отвратительны - всем, кто уехал. И не просто уехали, но и очернили страну, которая дала им возможность", - лицемерно заявила певица.

Любовь Успенская о предателях Родины / фото: instagram.com, Любовь Успенская

Бывшая киевлянка забыла, что сама в свое время покинула Украину, переехала в США, а впоследствии вообще соблазнилась на пропаганду РФ, чтобы получить паспорт страны-агрессора. Однако это не остановило путинистку и она начала делали свои прогнозы относительно окончания войны.

"Россия принимает меня как иммигранта, дает возможность раскрыться здесь, стать большой звездой. Как я могу быть неблагодарным этой стране? Мы с дочкой безумно влюблены в Россию. И чтобы это доказать, я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и никогда не победит. Я верю в это и надеюсь, что правда победит", - заявила Успенская.

Любовь Успенская об окончании войны / фото: instagram.com, Любовь Успенская

Впрочем, слова певицы звучат особенно цинично на фоне реальности - ведь именно Россия, которую она так превозносит, уже третий год подряд терпит поражение в Украине, которую Успенская предала.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Любовь Успенская, которая активно поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и которая неудачно сломала руку, может остаться вообще без нее. Медики рекомендовали Успенской покой минимум на две недели, однако она вышла на сцену.

Также российская певица Любовь Успенская вышла на связь после перенесенной операции. Артистка появилась с рукой в поддерживающей ортопедической повязке. По словам Успенской, она сломала руку 30 сентября, что потребовало срочного хирургического вмешательства и привело к отмене нескольких концертов.

О персоне: Любовь Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую популярность, как артистка, получила в Киеве. Несмотря на это активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

