Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

Алена Кюпели
16 октября 2025, 22:13
Путинистка Успенская не послушала врачей и отправилась на заработки.
Любовь Успенская
Любовь Успенская может потерять подвижность руки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Любовь Успенская

Российская певица Любовь Успенская, которая активно поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и которая неудачно сломала руку, может остаться вообще без нее.

По данным пропагандистского издание Mash, врачи велели певице носить фиксирующий бандаж, снимать его можно было только на ночь. Также медики рекомендовали Успенской строгий покой минимум на две недели, под запретом любые физические нагрузки.

Успенская жутко выглядит на больничном
Успенская жутко выглядит на больничном / Фото РосСМИ

Несмотря на это, она вышла на сцену — не смогла отказаться от оплаты за выступления на День города в Ереване.

Успенская жутко выглядит на больничном
Успенская жутко выглядит на больничном / Фото РосСМИ

Российские пропагандисты пишут, что у Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки. Ей уже назначили повторную операцию. Через месяц вставленную пластину удалят.

Ранее Главред рассказывал, что Марию Бурмаку довели до слез в поезде. Певица столкнулась с поклонницами "русского мира", которых она пыталась образумить.

Также украинская певица Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях. Список у артистки получился достаточно обширным и неожиданно разнообразным.

О персоне: Успенская

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

