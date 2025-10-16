Путинистка Успенская не послушала врачей и отправилась на заработки.

Российская певица Любовь Успенская, которая активно поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и которая неудачно сломала руку, может остаться вообще без нее.

По данным пропагандистского издание Mash, врачи велели певице носить фиксирующий бандаж, снимать его можно было только на ночь. Также медики рекомендовали Успенской строгий покой минимум на две недели, под запретом любые физические нагрузки.

Несмотря на это, она вышла на сцену — не смогла отказаться от оплаты за выступления на День города в Ереване.

Российские пропагандисты пишут, что у Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки. Ей уже назначили повторную операцию. Через месяц вставленную пластину удалят.

О персоне: Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

