Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

Любовь Успенская впервые с начала вторжения России назвала вещи своими именами.

Любовь Успенская проговорилась / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Кратко:

Успенская не стала называть войну СВО

Как отреагировал Нагиев

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, может сесть в тюрьму в террористической России.

В одном из видео, опубликованном в Instagram, путинистка произнесла "пламенную речь", в которой сообщила, что "война скоро закончится". Она не назвала жестокое вторжение России в Украину пропагандистским словом "СВО", а заявила: "Пускай у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится".

Успенская взвыла после неудачной пластики / Фото: скриншот YouTube

На что ведущий и актер Дмитрий Нагиев, который находился с путинисткой рядом на сцене, начал рычать: "Люба, какая война".

Дальше очнувшаяся предательница Украины вдруг стала прославлять террористическую Россию, пытаясь быстро поправить свое положение. "СВО закончится и наша Россия станет самой великой, самой сильной", - говорит бывшая киевлянка, построившая свою карьеру из кабацкой певички США до первых сцен РФ.

Между тем, за то, чтобы называть вещи своими именами, в диктаторской России Путина можно поплатиться свободой и Успенской может реально грозить тюрьма за слово "война".

К этому, кстати, стали призывать и пользователи сети.

Успенскую могут посадить / Скриншот

Напомним, ранее Главред писал о том, что Успенская сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина. Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

О персоне: Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

