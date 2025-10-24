В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

Кратко:
- Что случилось с артистом
- Как проявлялась его болезнь
В террористической России сообщили о смерти участника команды КВН "Сборная Пятигорска" Павла Козмопулоса.
Как сообщают российские пропагандисты, в возрасте 29 лет артист стал терять зрение и слух, спустя какое-то время у него диагностировали опухоль мозга.
После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.
"Когда нет у человека слуха, это не трагедия. Нет зрения — тоже не трагедия! Нет рук, ног — не трагедия. Трагедия, это когда у человека нет мозгов", гласит надпись в шапке профиля Козмопулоса. Павел Козмопулос активно вел блог в соцсети, в котором делился мыслями.Павел скончался после продолжительной болезни в больнице города Минеральные Воды.
Ранее Главред сообщал, что в возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и собрала внушительную коллекцию наград.
Также Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон. Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто ее любил".
Что такое КВН
КВН - телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.
