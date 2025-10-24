Артист долгое время болел и принимал свое тяжелое заболевание.

Умер популярный КВНщик из РФ / Коллаж Главред, фото The Voice

Что случилось с артистом

Как проявлялась его болезнь

В террористической России сообщили о смерти участника команды КВН "Сборная Пятигорска" Павла Козмопулоса.

Как сообщают российские пропагандисты, в возрасте 29 лет артист стал терять зрение и слух, спустя какое-то время у него диагностировали опухоль мозга.

После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

"Когда нет у человека слуха, это не трагедия. Нет зрения — тоже не трагедия! Нет рук, ног — не трагедия. Трагедия, это когда у человека нет мозгов", гласит надпись в шапке профиля Козмопулоса. Павел Козмопулос активно вел блог в соцсети, в котором делился мыслями.Павел скончался после продолжительной болезни в больнице города Минеральные Воды.

Умер Павел Козмопулос / Фото Стархит

