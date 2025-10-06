"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

Вы узнаете:
Российская певица Любовь Успенская, которая активно поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, вышла на связь после перенесенной операции. Артистка появилась в Instagram с рукой в поддерживающей ортопедической повязке и рассказала о своих злоключениях.
По словам Успенской, она сломала руку 30 сентября, что потребовало срочного хирургического вмешательства и привело к отмене нескольких концертов. Путинистка призналась, что перелом был серьезным, и ей пришлось согласиться на экстренную операцию.
"Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом… Но я такая сильная, что переживу все", — заявила певица.
Несмотря на операцию, значительного облегчения Успенская пока не почувствовала. По словам артистки, руку она до сих пор не чувствует, что причиняет значительный дискомфорт. Но отлеживаться 71-летняя певица не сможет — она уже будет возвращаться к работе.
"Я руку не чувствую. Но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. Завтра я уже смогу работать", — рассказала Успенская.
Любовь Успенская — позиция про войну
Любовь Успенская, родившаяся в Киеве, открыто поддерживает позицию России в войне против Украины. Она заявляет, что "верит в Россию" и уверена, что страна-агрессор "хочет мира". Из-за таких высказываний певица была внесена в санкционный список Украины за публичные заявления, которые расцениваются как оправдание вооруженной агрессии и поддержка российского режима.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Любовь Успенская отменила все грядущие концерты. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал, путинистка Успенская сломала руку и отменила ближайшие концерты и корпоративы.
Также Любовь Успенская может сесть в тюрьму в террористической России. Путинистка произнесла "пламенную речь", в которой сообщила, что "война скоро закончится", на что ведущий и актер Дмитрий Нагиев, который находился с путинисткой рядом на сцене, начал рычать: "Люба, какая война".
О персоне: Успенская
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
