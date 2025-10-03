Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

Любовь Успенская вынуждена ложиться на операцию из-за сложной травмы.

https://glavred.info/starnews/otmenyayut-koncerty-putinistka-uspenskaya-vynuzhdeno-srochno-lozhitsya-na-operaciyu-10703588.html Ссылка скопирована

Любовь Успенская оказалась на больничной койке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Кратко:

Что случилось с Успенской

Что теперь ожидает ее

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, отменила все грядущие концерты.

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, путинистка Успенская сломала руку и отменила ближайшие концерты и корпоративы.

видео дня

По информации Mash, предательница Украины сломала руку. Сообщается, что именно это стало причиной отмены мероприятия.

Представители артистки говорят, что всё сорвалось "по техническим причинам". Однако сотрудники площадки сообщили, что звезда шансона не сможет выйти на сцену из-за проблем со здоровьем.

Пропагандисты пишут, что Успенской вставят специальные швейцарские пластины в руку, которую она сломала на днях.

"Сейчас врачи готовят артистку к операции. Она переживает из-за того, что у неё останется большой шрам. По прогнозам врачей, Любовь Залмановна сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после операции", - сообщило медиа.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что Успенская сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина. Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред