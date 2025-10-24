"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

Вы узнаете:
- Андрей Бедняков передал привет предательнице Тодоренко
- Что он сказал о ней
Украинский ведущий Андрей Бедняков, который ранее сотрудничал с предательницей Украины Региной Тодоренко в популярном шоу "Орел и решка", высказался о бывшей коллеге. Ведущий передал привет предательнице в своем YouTube-шоу "ДеБрехня".
Бедняков иронично вспомнил бывшую коллегу из Одессы, которая после начала полномасштабного вторжения РФ осталась в стране-агрессоре и выбрала не высказываться о террористическом нападении на свою Родину.
Гостьей его первого выпуска стала юмористка Лера Мандзюк, которая поделилась пятью фактами о себе, среди которых один оказался ложным. В разговоре с ней Андрей вспомнил предательницу Украины острым словцом.
"Я когда снимался в "Орел и Решка", тоже жил в отелях с проститутками, потом остались они жить в России, переехали туда, поэтому я тоже могу сказать, что я жил с проститутками. Регина, привет", - передал привет бывшей коллеге ведущий.
Ранее Бедняков откровенно рассказал, что Регина предала Украину и переехала жить в РФ исключительно из-за финансовых мотивов. По словам ведущего ЦПД "О войне", она готова была идти по головам ради популярности и денег, поэтому никакой дружбы между ними не зародилось.
"Мне Регина Тодоренко была неинтересной. Она не была мне подругой. Там главное карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей", - прокомментировал позицию Тодоренко Андрей Бедняков.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Наталья Подольская, которая молчит о террористической войне в Украине, намекнула, что предательница Регина Тодоренко и путинист Влад Топалов на грани развода. Тодоренко недавно родила третьего ребенка и пожаловалась на трудности, ведь осталась одна с детьми.
Также запроданка Регина Тодоренко столкнулась с жесткими реалиями многодетного материнства после рождения третьего сына в США. Несмотря на роскошные условия в частной клинике в Майами, третьи роды оставили значительный след на ее здоровье.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
