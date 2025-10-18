Укр
Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

Кристина Трохимчук
18 октября 2025, 04:12
Тройное материнство состарило Регину Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко столкнулась с трудностями материнства / коллаж: Главред; фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

  • Регина Тодоренко пожаловалась на материнство
  • Что случилось с предательницей Украины

Запроданка Регина Тодоренко столкнулась с жесткими реалиями многодетного материнства после рождения третьего сына в США. Несмотря на роскошные условия в частной клинике в Маями, третьи роды оставили значительный след на ее здоровье. В своих соцсетях Тодоренко поделилась трудностями, которые ее настигли.

Ведущая сообщила, что воспитание троих детей стало для нее трудной задачей, ведь все они имеют своеобразный характер. Более того, она заявила, что выла от беспомощности наедине с сыновьями.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и детьми / фото: t.me/todorenkoregina

"Чем больше у меня детей, тем я отчетливее понимаю, что нет универсальных правил в воспитании, что в материнстве нет места четким и однозначным инструкциям. Что можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой, и все равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми", — поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко потеряла здоровье / фото: t.me/todorenkoregina

Регина также сообщила, что потеряла здоровье после третьих родов. Трекер ведущей сообщил, что ее состояние накинуло ей несколько лет возраста.

"В продолжение темы восстановления. Мой трекер определил, что сейчас мне 39 лет. Можно уже начинать плакать? Зачем накинул мне 4 года сверху?", — пожаловалась предательница Украины.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая родила своего третьего ребенка в США, внезапно исчезла из медиа-пространства. Она не раскрыла подробности рождения малыша, так же, как и промолчала о том, как они с Топаловым решили назвать младшего сына.

Также запроданка Регина Тодоренко решила искать лучшие варианты для жизни чем террористическая РФ и выбрала рожать за границей. Кроме этого, ее младший ребенок получит паспорт страны, которая враждебно настроена к РФ.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

