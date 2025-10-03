Что-то не так: Тодоренко исчезла после третьих родов

Кратко:
- Почему поклонники забили тревогу
- Что известно о третьих родах Тодоренко
Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, которая родила своего третьего ребенка в США, внезапно исчезла из медиа-пространства.
Поклонники уже вовсю требуют в ее социальных сетях, чтобы она дала знать о себе, однако предательница-телеведущая продолжает молчать. Последний ее пост был о том, что она родила третьего ребенка. Она не раскрыла подробности рождения малыша, так же, как и промолчала о том, как они с ее мужем Топаловым решили назвать младшего сына.
С момента третьих родов прошло уже больше недели, а запроданка так и не дает знать о себе.
Скорее всего, она вскоре появится и сообщит о том, что им нужно было время насладиться рождением ребенка и друг другом. Хотя нельзя исключать и тот факт, то в семье Тодоренко что-то могло пойти не так.
Последний пост в телеграмме датирован 25 сентября
Личная жизнь Регины Тодоренко
Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
