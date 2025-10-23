"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

Российская певица Ольга Бузова в слезах обратилась к своим поклонникам.

Ольга Бузова потеряла доступ к странице / коллаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Кратко:

Что случилось у Бузовой

Что она сообщила фоловерам

Известную российскую "певицу" и ведущую Ольгу Бузову, которая фанатеет от кровавого вторжения РФ в Украину, взломали в социальной сети Instagram, которая запрещена в террористической России.

По словам российской звезды, кто-то смог добраться до аккаунта Бузовой и разместил от ее имени откровенный пост. Там сообщили, что Бузова якобы бесплодна и даже усыновила ребенка.

Позже она записала в своём Telegram-канале видео. Путинистка предстала перед поклонниками в слезах из-за того, что лица, стоящие за взломом её страницы в соцсетях, публикуют жестокие сообщения и пытаются извлечь выгоду из поклонников артистки.

"Меня трясёт. Просто мрази. Писать такие вещи на моей странице — это уже за гранью человеческого понимания. Я пытаюсь вернуть свою страницу, но у меня это пока не получается", — объяснила она.

У Ольги Бузовой большие неприятности / Фото Instagram/buzova86

21 октября Бузова сообщила, что её профиль Instagram, на который подписаны более 25 миллионов подписчиков, был взломан. Путинистка также добавила, что собирается обратиться в правоохранительные органы и уже зафиксировала все детали инцидента "для предоставления показаний в полиции".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, певицу Ольгу Бузову подняли на смех за фото в купальнике. Подписчики певицы не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.

А также россияне высмеяли фильм "Ирония судьбы" с Бузовой и Киркоровым. Россияне почему-то не очень сильно хотели смотреть фильм с новыми звездами.

О персоне: Ольга Бузова Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ"; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

В 2022 году поддержала вторжение России в Украину, посетила оккупированные территории Украины, продвигала символ российского вторжения в социальных сетях.

В июле 2017 года из-за гастролей в аннексированном Крыму Бузову внесли в базу "Миротворец".

