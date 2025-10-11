"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

Анастасия Короткая рассказала о своей зависимости от мужа.

Анастасия Короткая о своем сложном периоде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Короткая

Украинская известная актриса и бывшая жена ведущего Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – назвала причину развода.

В интервью Маше Ефросининой Анастасия отметила, что после 10 лет брака ей нужно было разобраться в себе и понять, любит ли она Андрея.

"У меня была зависимость от Андрея: что он скажет, какое у него настроение, что у него по работе, финансово. Правильно ли это - так себе. Этот страх потери все время. Ты уже не видишь, где та любовь. В какой-то момент я задумалась: люблю ли или мне сейчас комфортно. Я спросила себя, действительно ли я его выбираю или это просто выгодное проживание. Я поняла, что я не выбираю Андрея, а просто в привычке, комфорте проживаю. Мне хотелось любить. Мне надо было отойти от него, чтобы понять, как я к нему вообще отношусь. Внутри я не понимала. Мне казалось, что не люблю, что мы вообще на разных берегах", - сказала Короткая.

Андрей Бедняков и Настя Короткая / instagram.com, Анастасия Короткая

Также она рассказала и о сложностях расставания, ведь развод стал неожиданным для Беднякова.

"Это было мое решение. Это было для него очень неожиданно и больно. Он сейчас говорит, что тогда я его оставила одного. У меня сейчас ноль к нему претензий. Я не хотела обманывать его, мне не хотелось говорить, что я с тобой, все хорошо. Я очень хотела отойти, мне очень хотелось это сделать. Мне интересно, какая я без него, и ему интересно, какой он без меня. Нам надо побыть отдельно и выбрать себя друг друга. Если есть любовь - люди обязательно будут вместе", - добавила знаменитость.

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

