"Осталась одна с детьми": предательница Тодоренко на стадии развода

Наталья Подольская спровоцировала волну слухов.

https://glavred.info/starnews/ostalas-odna-s-detmi-predatelnica-todorenko-na-stadii-razvoda-10707857.html Ссылка скопирована

Отношения Регины Тодоренко и Влада Топалова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Вы узнаете:

Подольская рассказала о семье Тодоренко

Что у нее случилось после рождения третьего ребенка

Российская певица Наталья Подольская, которая молчит о террористической войне в Украине, намекнула, что предательница Регина Тодоренко и путинист Влад Топалов на грани развода.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Тодоренко недавно родила третьего ребенка и пожаловалась на трудности, ведь осталась одна с детьми.

видео дня

Также на разногласия в браке намекнула и Подольская, сообщив, что она в курсе отношений артистов, но решила удержаться от точных комментариев.

Регина Тодоренко с мужем и сыновьями / instagram.com, Регина Тодоренко

"Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь", — сказала молчунья.

Регина Тодоренко с мужем / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Также Наталья заверила, что Регине нужен отдых и немножко побыть наедине с мужем. Пока ни Регина, ни Влад не комментировали слухи о разводе.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред