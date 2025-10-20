Вы узнаете:
Российская певица Наталья Подольская, которая молчит о террористической войне в Украине, намекнула, что предательница Регина Тодоренко и путинист Влад Топалов на грани развода.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Тодоренко недавно родила третьего ребенка и пожаловалась на трудности, ведь осталась одна с детьми.
Также на разногласия в браке намекнула и Подольская, сообщив, что она в курсе отношений артистов, но решила удержаться от точных комментариев.
"Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь", — сказала молчунья.
Также Наталья заверила, что Регине нужен отдых и немножко побыть наедине с мужем. Пока ни Регина, ни Влад не комментировали слухи о разводе.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
