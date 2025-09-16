Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

Кратко:
- Кого держал на руках Пресняков
- Откуда взялась новорожденная
Российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, неожиданно застукали в роддоме вместе с его женой Натальей и новорожденным ребенком на руках.
Как пишут российские пропагандисты, пара снялась в одном из роддомов террористической Москвы. Фото наделало много шума, ведь поклонники пары подумали, что Подольская и Пресняков стали родителями в третий раз.
Пара уже воспитывает двоих сыновей.
Оказалось, что родила близкая подруга пары - Яна. Пресняков с женой просто приехали на выписку, чтобы поддержать молодую маму и подержать новорожденную девочку на руках.
Роман Подольской и Преснякова
Пара познакомилась во Франции на съемках экстремальной передачи "Большие гонки" в 2005 году. Влюбленные начали жить вместе, но не сразу связали себя узами брака. Через 5 лет пара решила пожениться, так как у них не было детей и официальное бракосочетание было необходимо для религиозного обряда.
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
О персоне: Владимир Пресняков
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
