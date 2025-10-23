Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

Ирина Билык обиделась на Дмитрия Коляденко.

Ирина Билык держит обиду на Дмитрия Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, Дмитрий Коляденко

Вы узнаете:

Дмитрий Коляденко дал откровенное интервью

На что обиделась Ирина Билык

Известный украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко приоткрыл тайну своей личной жизни с бывшей женой - певицей Ириной Билык. В программе "55 за 5" он рассказал, из-за чего на него до сих пор обижается звезда украинской сцены.

По словам Коляденко, Ирину раздражают упоминания о ней в интервью и шоу, в которых участвует ее бывший муж. Билык считает, что таким образом он пиарится на ее имени, тогда как сам Дмитрий относится к этому проще и убежден, что это просто часть его жизни, которую он не скрывает.

Ирина Билык не хочет обсуждать брак с Коляденко / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Меня совсем не раздражает, но Ирина обижается и говорит, что я пиарюсь на ней", - признался шоумен.

Однако Коляденко не стесняется говорить о бывшей жене в интервью, ведь он вспоминает их отношения с теплом и говорит об Ирине с большим количеством комплиментов.

"Она самая лучшая. Ирина Билык - очень красивая, красивая, харизматичная, талантливая. Она - дива, она - королева", - восторженно отозвался о бывшей жене Дмитрий.

Ирина Билык - брак с Дмитрием Коляденко/ фото: instagram.com, Ирина Билык

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко - личная жизнь

Роман украинской певицы Ирины Билык и хореографа Дмитрия Коляденко, который пришелся на период 2001-2006 годов, остается одной из самых ярких страниц истории отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на высокую публичность и страстный характер их отношений, которые сопровождались частыми эмоциональными разрывами, пара никогда не регистрировала официальный брак. После окончательного расставания в 2006 году, артисты смогли трансформировать бывшие чувства в крепкую дружбу и сейчас поддерживают общение.

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и другие.

