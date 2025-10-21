Укр
Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

Анна Подгорная
21 октября 2025, 02:19
Билык в своих размышлениях копнула достаточно глубоко.
Ирина Билык
Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

  • Ирина Билык порассуждала об одиночестве для мужчин и женщин
  • Артистку поддержала Кристина Соловий

Украинская певица Ирина Билык официально одна с апреля 2021 года. Артистке приписывают романы, ей делают предложения руки и сердца, однако пока она остается неприступной.

Впрочем, саму Билык этот факт ничуть не огорчает, ведь так у нее есть возможность поразмыслить над природой человеческих взаимоотношений. К примеру, недавно Ирина в своем блоге в Instagram задала поклонникам сложный философский вопрос: "Почему, когда мужчина без пары, - это "свободный", а когда женщина - "одинокая?".

В комментариях фанаты стали убеждать артистку не думать об одиночестве, ведь у нее есть народная любовь и преданность. Однако близко к сердцу размышления Билык приняла другая украинская певица - Кристина Соловий. Она отметила, что различия в "одиночествах" мужчин и женщин недопустимы, и это, по ее мнению, необходимо менять.

Ирина Билык
Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / фото: instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык
Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Главред рассказывал об участии певицы СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2026. В своей заявке артистка остроумно подколола коллегу по сцене, которая так же пытается пробиться на конкурс.

Также украинский певец Виталий Козловский рассказал про ревность в браке. Его жена является менеджером артиста, что, по признанию Виталия, вносит свои коррективы в их семейную жизнь.

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

