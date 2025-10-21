Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

Билык в своих размышлениях копнула достаточно глубоко.

https://glavred.info/starnews/irina-bilyk-zagadala-dilemmu-ob-odinochestve-ne-oboshlos-bez-kristiny-soloviy-10708121.html Ссылка скопирована

Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

Ирина Билык порассуждала об одиночестве для мужчин и женщин

Артистку поддержала Кристина Соловий

Украинская певица Ирина Билык официально одна с апреля 2021 года. Артистке приписывают романы, ей делают предложения руки и сердца, однако пока она остается неприступной.

Впрочем, саму Билык этот факт ничуть не огорчает, ведь так у нее есть возможность поразмыслить над природой человеческих взаимоотношений. К примеру, недавно Ирина в своем блоге в Instagram задала поклонникам сложный философский вопрос: "Почему, когда мужчина без пары, - это "свободный", а когда женщина - "одинокая?".

видео дня

В комментариях фанаты стали убеждать артистку не думать об одиночестве, ведь у нее есть народная любовь и преданность. Однако близко к сердцу размышления Билык приняла другая украинская певица - Кристина Соловий. Она отметила, что различия в "одиночествах" мужчин и женщин недопустимы, и это, по ее мнению, необходимо менять.

Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык личная жизнь - что певица думает об одиночестве / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об участии певицы СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2026. В своей заявке артистка остроумно подколола коллегу по сцене, которая так же пытается пробиться на конкурс.

Также украинский певец Виталий Козловский рассказал про ревность в браке. Его жена является менеджером артиста, что, по признанию Виталия, вносит свои коррективы в их семейную жизнь.

Читайте также:

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред