Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

El Кравчук поделился настоящей редкостью.

El Кравчук опубликовал архивное фото с юными Андреем Данилко и Ириной Билык / коллаж: Главред, фото: t.me/VERKAMANIA, instagram.com/el.kravchuk, instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

El Кравчук опубликовал фото с личного архива

На нем кроме самого артиста запечатлены Андрей Данилко и Ирина Билык

Многие украинские артисты поддерживают многолетнюю дружбу, благодаря которой в Сети со временем появляются ценные раритетные кадры - настоящие сокровища для поклонников.

К примеру, украинский певец El Кравчук опубликовал в своем блоге в Instagram редкое фото из юности. В кадре он, Ирина Билык и Андрей Данилко - молодые, улыбчивые, яркие и перспективные. "Было дело", - подписал снимок Эль Кравчук.

В комментариях поклонники делятся своим восторгом: "Які молодесенькі!", "Данилко сексі-пексі", "Як приємно дивитися на такі фотографії. Це так ностальгічно та чуттєво", "Іруня, як квіточка", "Зовсім ще діти", и т.д.

El Кравчук опубликовал архивное фото с юными Андреем Данилко и Ириной Билык / instagram.com/el.kravchuk

О персоне: EL Кравчук EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

