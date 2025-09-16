Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

Кратко:
- Павел Зибров показал, как проводит время с Ириной Билык
- Он рассказал о планах, которые им предстоит осуществить
Ирина Билык оказалась дома у Павла Зиброва, где певец сделал ей соблазнительное предложение. Видео беседы артистов появилось в социальных сетях.
Так Зибров сообщил Билык, что скоро отправится с ней в "одно интересное путешествие". И добавил, что надеется на "интимную встречу" с певицей.
Ирина поспешила уточнить, что путешествие - это совместные гастроли с Павлом Николаевичем. Он в свою очередь пообещал, что во время поездки они вместе будут жарить шашлык. Поклонников артистов насмешила игривая беседа коллег.
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
