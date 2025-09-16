Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

Павел Зибров предложил ей "интересное путешествие".

https://glavred.info/starnews/izvestnyy-pevec-rasskazal-ob-intimnoy-vstreche-s-irinoy-bilyk-10698566.html Ссылка скопирована

Ирина Билык сейчас - Павел Зибров показал смешное видео с певицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Кратко:

Павел Зибров показал, как проводит время с Ириной Билык

Он рассказал о планах, которые им предстоит осуществить

Ирина Билык оказалась дома у Павла Зиброва, где певец сделал ей соблазнительное предложение. Видео беседы артистов появилось в социальных сетях.

Так Зибров сообщил Билык, что скоро отправится с ней в "одно интересное путешествие". И добавил, что надеется на "интимную встречу" с певицей.

видео дня

Ирина поспешила уточнить, что путешествие - это совместные гастроли с Павлом Николаевичем. Он в свою очередь пообещал, что во время поездки они вместе будут жарить шашлык. Поклонников артистов насмешила игривая беседа коллег.

Ирина Билык сейчас - Павел Зибров показал смешное видео с певицей / instagram.com/pavlo_zibrov

Ирина Билык сейчас - Павел Зибров показал смешное видео с певицей / instagram.com/pavlo_zibrov

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что беглец Влад Яма сменил имидж. Хореограф в США решился не преображение - теперь он не лысый бородач, каким его привыкли видеть.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сделала комментарий про отцовство ее партнера - украинского военного Дмитрий Бабчука.

Читайте также:

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред