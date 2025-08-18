Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

Анна Подгорная
18 августа 2025, 01:30
12
Андрей Данилко озвучил версию, почему ему не суждено стать мужем и отцом.
Андрей Данилко, Верка Сердючка
Андрей Данилко личная жизнь - почему артист до сих пор один / коллаж: Главред, фото: t.me/Verkamania, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Андрей Данилко пока не построил семью
  • Артист рассказал, что на это повлияло

51-летний Андрей Данилко никогда не был женат, у него нет детей. Про его личную жизнь, романы и увлечения практически ничего не известно.

На вопросы об этом артист прежде отвечал, что просто не сложилось, не вдаваясь в подробности. Однако в недавнем интервью раскрыл причину, которая, как он убежден, могла повлиять на его судьбу.

видео дня

Данилко рассказал, что на его семье лежит проклятие: его бабушка была из богатой семьи, но влюбилась в мужчину ниже себя по статусу. За это прабабушка звезды якобы прокляла этот брак и несколько последующих поколений.

"У меня не получилась какая-то личная жизнь. И мне сказали, что было проклятие. ... Я вот думаю: с какого? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак, и у них брак этот распался. Почему я за это отвечаю? За то, что я не делал?" - удивленно отмечает Андрей Данилко.

Андрей Данилко
Андрей Данилко личная жизнь - почему артист до сих пор один / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Mamarika намекнула на беременность. Звезда, которая еще не так давно спасала свой брак от кризиса, уже имеет сына от мужа, шоумена Сергея Середы.

Также украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына. В в марте в Австрии у мальчика обнаружили расстройство.

Читайте также:

О персоне: Андрей Данилко

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

23:38Украина
Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:30Синоптик
Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

21:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Последние новости

02:30

Убьет коробку за несколько месяцев: эксперт назвал семь привычек, разрушающих АКПП

01:30

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

17 августа, воскресенье
23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикойФотоВидео

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Реклама
18:57

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

Реклама
15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

Реклама
10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять