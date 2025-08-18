"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

Андрей Данилко озвучил версию, почему ему не суждено стать мужем и отцом.

Андрей Данилко личная жизнь - почему артист до сих пор один / коллаж: Главред, фото: t.me/Verkamania, ua.depositphotos.com

Кратко:

Андрей Данилко пока не построил семью

Артист рассказал, что на это повлияло

51-летний Андрей Данилко никогда не был женат, у него нет детей. Про его личную жизнь, романы и увлечения практически ничего не известно.

На вопросы об этом артист прежде отвечал, что просто не сложилось, не вдаваясь в подробности. Однако в недавнем интервью раскрыл причину, которая, как он убежден, могла повлиять на его судьбу.

Данилко рассказал, что на его семье лежит проклятие: его бабушка была из богатой семьи, но влюбилась в мужчину ниже себя по статусу. За это прабабушка звезды якобы прокляла этот брак и несколько последующих поколений.

"У меня не получилась какая-то личная жизнь. И мне сказали, что было проклятие. ... Я вот думаю: с какого? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак, и у них брак этот распался. Почему я за это отвечаю? За то, что я не делал?" - удивленно отмечает Андрей Данилко.

Андрей Данилко личная жизнь - почему артист до сих пор один / Скриншот YouTube

О персоне: Андрей Данилко Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

